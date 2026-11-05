Asl Foggia, campagna vaccinale: possibile vaccinarsi anche in farmacia
ASL FOGGIA – CAMPAGNA VACCINALE 2026-2027
SI AMPLIA LA RETE DEI PUNTI DI ACCESSO ALLA PREVENZIONE SUL TERRITORIO PROVINCIALE. POSSIBILE VACCINARSI ANCHE IN FARMACIA
Prosegue la campagna vaccinale 2026-2027 di ASL Foggia, che punta a favorire l’accesso alle vaccinazioni e a rafforzare la protezione della popolazione dalle principali patologie prevenibili attraverso l’immunizzazione. L’obiettivo è tutelare la salute pubblica, focalizzando l’attenzione sulle categorie più vulnerabili e promuovendo la cultura della prevenzione.
RETE TERRITORIALE ESTESA E ACCESSIBILE
Grazie all’accordo regionale siglato tra Regione Puglia, Federfarma Puglia, Assofarm e Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti, la Capitanata potenzia i propri punti di accesso sanitari. I cittadini della provincia possono richiedere la somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale e di altre profilassi non solo presso gli uffici vaccinali di ASL Foggia, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ma anche all’interno delle farmacie territoriali che hanno aderito al protocollo.
Le attività di approvvigionamento, gestione logistica e distribuzione delle dosi sul territorio sono coordinate in costante sinergia dall’Hub Farmaceutico e dal Dipartimento di Prevenzione di ASL Foggia.
OFFERTA VACCINALE DISPONIBILE IN FARMACIA
La collaborazione con i presidi farmaceutici di prossimità permette di offrire specifici percorsi di immunizzazione gratuiti, suddivisi per fasce d’età:
• Vaccinazione antinfluenzale: destinata ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 79 anni.
• Vaccinazione antipneumococcica: riservata alla fascia anagrafica tra i 64 e i 74 anni.
• Vaccinazione anti Herpes Zoster (Fuoco di Sant’Antonio): rivolta ai soggetti di età superiore ai 65 anni.
Un ulteriore strumento per rendere i servizi sanitari più accessibili, strutturati e vicini ai bisogni dei cittadini, valorizzando il ruolo delle farmacie come veri e propri presidi territoriali di prossimità.
RETE TERRITORIALE AL SERVIZIO DELLA PREVENZIONE
L’intesa tra ASL Foggia, istituzioni regionali e rappresentanze dei farmacisti contribuisce a consolidare la rete della prevenzione nella provincia. L’alleanza e la cooperazione tra i servizi sanitari aziendali, i medici di medicina generale, i pediatri e le farmacie rimangono elementi imprescindibili per raggiungere capillarmente tutta la popolazione e promuovere una sempre maggiore adesione alle campagne vaccinali.
FARMACIE ADERENTI ALLA CAMPAGNA VACCINALE 2026-2027
Foggia
* Farmacie Santa Rita – Piazza A. Moro, 19/L
* Farmacie Curato – Piazza Libertà, 1
* Telesforo Pierpaolo – Corso Giannone, 204
* Desa – Viale Michelangelo, 11-13-15
* Di Ruberto – Via Gissi, 53
* Farmacie Santa Rita – Viale degli Aviatori, 90
* Farmacie Santa Rita – Viale Ofanto, 234
* Farmacia Santa Croce – Via Martiri di Via Fani, 32
* Farmacia Fontana – Via Labriola, 21
* Farmacia Stoduto – Via Spagna, 4
* Farmacia San Giuseppe – Viale degli Artigiani, 50
Apricena
* Florio Francesco Paolo – Corso Garibaldi, 94
* Farmacia Matarese – Viale Papa Giovanni XXIII, 33/A
Bovino
* Di Leo Antonio – Via Roma, 47
Candela
* Di Nunzio Giuseppe – Corso V. Emanuele, 22
* Giordano Francesco Paolo – Via Lapalorcia, 5
Cerignola
* De Sortis Rossella – Via Ragusa, 3
* Farmacie Santa Rita – Via V. Veneto, 49
* Macchiarulo Giacomo – Via Mascagni, 7
Chieuti
* Farmacia Bissanti – Corso San Giorgio, 6
Lucera
* Farmacia Sant’Alfonso – Via Roma, 7
Manfredonia
* Farmacie Santa Rita – Corso Manfredi, 66 e Via Maddalena, 63
* Farmacie Santa Rita – Via Scaloria, 157/159
Ortanova
* Farmacie Santa Rita – Piazza Pietro Nenni, 23
Peschici
* Labombarda Luigi – Via Mulino a Vento, 7
San Giovanni Rotondo
* Del Corso – Corso Umberto, 65
* Farmacia Lecce – Piazza Europa, 16
* Farmacia Merola – Viale Aldo Moro, 59
* Farmacia San Giovanni – Via Foggia, 201
* Farmacia Gravina – Via De Bonis, 2
San Nicandro Garganico
* Marchesano – Via Gaetano Salvemini, 2/A
San Severo
* Pharma Buongiorno – Piazza N. Tondi, 40
* Farmacia Ariano – Piazza F. Cavallotti, 28
* Pharma Buongiorno – Via Belmonte, 61
Serracapriola
* Bissanti – Corso Garibaldi, 56
Stornarella
* Cerere – Vico Gabriele D’Annunzio, 9
Torremaggiore
* De Nittis – Corso Matteotti, 84
* Farmacia San Matteo – Via Marconi, 31
Vico del Gargano
* Farmacia D’Orsi – Corso Umberto, 45
Vieste
* Farmacia San Giuseppe – Corso Fazzini, 23
* Farmacia Di Lauro – Via dell’Erba, 1