Asl Foggia, campagna vaccinale: possibile vaccinarsi anche in farmacia

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ASL FOGGIA – CAMPAGNA VACCINALE 2026-2027

SI AMPLIA LA RETE DEI PUNTI DI ACCESSO ALLA PREVENZIONE SUL TERRITORIO PROVINCIALE. POSSIBILE VACCINARSI ANCHE IN FARMACIA



Prosegue la campagna vaccinale 2026-2027 di ASL Foggia, che punta a favorire l’accesso alle vaccinazioni e a rafforzare la protezione della popolazione dalle principali patologie prevenibili attraverso l’immunizzazione. L’obiettivo è tutelare la salute pubblica, focalizzando l’attenzione sulle categorie più vulnerabili e promuovendo la cultura della prevenzione.

RETE TERRITORIALE ESTESA E ACCESSIBILE

Grazie all’accordo regionale siglato tra Regione Puglia, Federfarma Puglia, Assofarm e Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti, la Capitanata potenzia i propri punti di accesso sanitari. I cittadini della provincia possono richiedere la somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale e di altre profilassi non solo presso gli uffici vaccinali di ASL Foggia, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ma anche all’interno delle farmacie territoriali che hanno aderito al protocollo.

Le attività di approvvigionamento, gestione logistica e distribuzione delle dosi sul territorio sono coordinate in costante sinergia dall’Hub Farmaceutico e dal Dipartimento di Prevenzione di ASL Foggia.

OFFERTA VACCINALE DISPONIBILE IN FARMACIA

La collaborazione con i presidi farmaceutici di prossimità permette di offrire specifici percorsi di immunizzazione gratuiti, suddivisi per fasce d’età:

• Vaccinazione antinfluenzale: destinata ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 79 anni.

• Vaccinazione antipneumococcica: riservata alla fascia anagrafica tra i 64 e i 74 anni.

• Vaccinazione anti Herpes Zoster (Fuoco di Sant’Antonio): rivolta ai soggetti di età superiore ai 65 anni.

Un ulteriore strumento per rendere i servizi sanitari più accessibili, strutturati e vicini ai bisogni dei cittadini, valorizzando il ruolo delle farmacie come veri e propri presidi territoriali di prossimità.

RETE TERRITORIALE AL SERVIZIO DELLA PREVENZIONE

L’intesa tra ASL Foggia, istituzioni regionali e rappresentanze dei farmacisti contribuisce a consolidare la rete della prevenzione nella provincia. L’alleanza e la cooperazione tra i servizi sanitari aziendali, i medici di medicina generale, i pediatri e le farmacie rimangono elementi imprescindibili per raggiungere capillarmente tutta la popolazione e promuovere una sempre maggiore adesione alle campagne vaccinali.



FARMACIE ADERENTI ALLA CAMPAGNA VACCINALE 2026-2027



Foggia

* Farmacie Santa Rita – Piazza A. Moro, 19/L

* Farmacie Curato – Piazza Libertà, 1

* Telesforo Pierpaolo – Corso Giannone, 204

* Desa – Viale Michelangelo, 11-13-15

* Di Ruberto – Via Gissi, 53

* Farmacie Santa Rita – Viale degli Aviatori, 90

* Farmacie Santa Rita – Viale Ofanto, 234

* Farmacia Santa Croce – Via Martiri di Via Fani, 32

* Farmacia Fontana – Via Labriola, 21

* Farmacia Stoduto – Via Spagna, 4

* Farmacia San Giuseppe – Viale degli Artigiani, 50

Apricena

* Florio Francesco Paolo – Corso Garibaldi, 94

* Farmacia Matarese – Viale Papa Giovanni XXIII, 33/A

Bovino

* Di Leo Antonio – Via Roma, 47

Candela

* Di Nunzio Giuseppe – Corso V. Emanuele, 22

* Giordano Francesco Paolo – Via Lapalorcia, 5

Cerignola

* De Sortis Rossella – Via Ragusa, 3

* Farmacie Santa Rita – Via V. Veneto, 49

* Macchiarulo Giacomo – Via Mascagni, 7

Chieuti

* Farmacia Bissanti – Corso San Giorgio, 6

Lucera

* Farmacia Sant’Alfonso – Via Roma, 7

Manfredonia

* Farmacie Santa Rita – Corso Manfredi, 66 e Via Maddalena, 63

* Farmacie Santa Rita – Via Scaloria, 157/159

Ortanova

* Farmacie Santa Rita – Piazza Pietro Nenni, 23

Peschici

* Labombarda Luigi – Via Mulino a Vento, 7

San Giovanni Rotondo

* Del Corso – Corso Umberto, 65

* Farmacia Lecce – Piazza Europa, 16

* Farmacia Merola – Viale Aldo Moro, 59

* Farmacia San Giovanni – Via Foggia, 201

* Farmacia Gravina – Via De Bonis, 2

San Nicandro Garganico

* Marchesano – Via Gaetano Salvemini, 2/A

San Severo

* Pharma Buongiorno – Piazza N. Tondi, 40

* Farmacia Ariano – Piazza F. Cavallotti, 28

* Pharma Buongiorno – Via Belmonte, 61

Serracapriola

* Bissanti – Corso Garibaldi, 56

Stornarella

* Cerere – Vico Gabriele D’Annunzio, 9

Torremaggiore

* De Nittis – Corso Matteotti, 84

* Farmacia San Matteo – Via Marconi, 31

Vico del Gargano

* Farmacia D’Orsi – Corso Umberto, 45

Vieste

* Farmacia San Giuseppe – Corso Fazzini, 23

* Farmacia Di Lauro – Via dell’Erba, 1