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Manfredonia accoglie l’opera di Domenica Regazzoni dedicata a Lucio Dalla

Domenica 8 novembre 2026, alle ore 11.30, il Comune di Manfredonia ospiterà nella Sala delle Vetrate la cerimonia di consegna alla città dell’opera dedicata a Lucio Dalla, realizzata dall’artista Domenica Regazzoni.

Originaria della Valsassina, formatasi all’Accademia di Brera a Milano, Domenica Regazzoni è un’artista di rilievo internazionale, la cui ricerca spazia dalla pittura alla scultura, intrecciando arte, musica e poesia. Figlia del liutaio Dante Regazzoni, ha sviluppato un linguaggio artistico profondamente legato al mondo musicale. Particolarmente significativo il suo rapporto di amicizia e collaborazione artistica con Lucio Dalla, al quale ha dedicato mostre e opere, tra cui il progetto “Regazzoni & Dalla”, avviato nel 1998. Sue sculture sono presenti in spazi pubblici italiani ed esteri.

La cerimonia si inserisce nelle celebrazioni per il 132º anniversario del Touring Club Italiano, promosse a Manfredonia dal Club di Territorio di Foggia, coordinato da Michela D’Onofrio, in collaborazione con la Pro Loco di Manfredonia. Con il patrocinio, il Comune riconosce il valore culturale dell’iniziativa e il contributo delle associazioni alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio cittadino.

L’Amministrazione comunale accoglierà l’opera a nome della comunità e ringrazia Domenica Regazzoni, il Touring Club Italiano e la Pro Loco di Manfredonia. Grazie a questo dono, il ricordo di Lucio Dalla, profondamente legato a Manfredonia e al Gargano, trova una nuova espressione artistica nel patrimonio culturale della città.