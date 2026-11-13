GF Vip, Marina e Andreas non credono alla coppia Megan-Varsi: “Quando escono ognuno per la sua strada”

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Da poco è nata una nuova coppia al Grande Fratello Vip, quella formata da Megan Ria e Alessandro Varsi, più volte però Marina La Rosa e Andreas Muller hanno manifestato i loro dubbi sul loro rapporto.

Loro non sono gli unici a non credere che il coinvolgimento dei due concorrenti sia sincero, infatti sono in molti a pensare che si siano avvicinati solo per incuriosire i telespettatori. Anche Giacomo Gallani, che si era infatuato della ballerina nella casa, dopo averli visti insieme ha parlato di convenienza.

Il flirt nato tra Varsi e Megan non convince Marina La Rosa e Andreas Muller: cosa hanno detto sulla coppia al GF Vip

Megan Ria e Alessandro Varsi continuano a lasciarsi travolgere dalla passione nella casa più spiata dagli italiani e ha ribadire che quello che è nato tra loro è sincero. Nelle scorse ore, durante una chiacchierata in camera da letto, Andreas Muller e Marina La Rosa non si sono fatti scrupoli a ribadire il loro pensiero sulla coppia.

La gieffina riferendosi a Varsi ha detto che è in questa fase da pseudo innamorato, ma lei non crede affatto a questa storia. A parer suo è diverso quello che c’è tra Roncaccia e Piera, a lei sembra poco credibile che Megan e Alessandro si siano innamorati all’improvviso a poche settimane dalla finale. Ha poi aggiunto: “Anche se fosse minimamente vera, non mi piace pensando a Giacomo che era impazzito per Megan e si confidava proprio con Varsi“. Anche Andreas Muller si è detto convinto che la loro sia solo una strategia, pensa che il flirt finirà appena usciranno. Queste le parole del ballerino: “Quando escono ognuno per la sua strada. È un colpo di scena banale”.