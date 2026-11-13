Cesara Buonamici nella bufera per una frase shock: “A me sta bene che si faccia bullismo su Roncaccia”

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Anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli ieri sera hanno partecipato alla cena organizzata nel Bistrot gestito da Alex Belli al Grande Fratello Vip, una serata che ha fatto non poco discutere per via delle tensione che si è creata nella casa.

Belli si è reso protagonista di litigi molto accesi con Alessandro Roncaccia e Giulia Provvedi, mostrando un comportamento decisamente aggressivo e arrogante che lo ha fatto finire per l’ennesima volta al centro di molte critiche e polemiche. Nei confronti di entrambi è stato fin troppo duro, invitandoli più volte a stare zitti e ad eseguire i suoi ordini in cucina. Nessuno dei due, però, ha incassato in silenzio, al contrario lo hanno attaccato nella casa più spiata dagli italiani.

Una battuta di Cesara Buonamici sul bullismo ha scatenato l’ira del web: l’opinionista del GF Vip finisce nella bufera

Non solo Alex Belli, anche Cesara Buonamici è finita nel mirino di moltissimi utenti sui social a causa di una battuta decisamente inappropriata fatta nei confronti di Alessandro Roncaccia. Cosa è successo? Nel momento in cui la serata stava per giungere al termine, Belli ha raggiunto le opinioniste e si è lamentato del lavoro svolto in cucina dal concorrente, lo ha anche preso un po’ in giro facendo delle battute.

Selvaggia Lucarelli è intervenuta per dire di smetterla perché si stata facendo del bullismo nei confronti di Roncaccia, Cesara Buonamici però ha espresso un parere diverso che ha fatto storcere il naso a tutti. Ridendo ha detto: “A me sta bene che si faccia del bullismo nei confronti di Roncaccia“. Una scioccante frase che l’ha fatta finire al centro delle critiche, in molti infatti la stanno attaccando sui social. Quello del bullismo è un tema alquanto delicato per il quale non sono stati fatti sconti in passato, basti pensare alla squalifica di Ginevra Lamborghini per aver detto che Bellavia meritava di essere bullizzato. Anche lei farà i conti con delle conseguenze? Non ci resta che attendere la diretta di stasera per saperne di più.