Domenica la presentazione ufficiale della Giuseppe Angel Manfredonia

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THIS IS ANGEL #DENTROLACITTÀ

DOMENICA 4 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA STAGIONE SPORTIVA 26_27

Alle ore 20.30, in Piazzetta del Mercato, la SSD Giuseppe Angel Manfredonia si presenta alla città con tutte le sue anime: DR1, Angel Academy, Angel Girls e MiniBasket School.

Ci sono stagioni che iniziano con un calendario.

Altre cominciano davvero quando una città si riconosce nella propria squadra.

Per la SSD Giuseppe Angel Manfredonia, la stagione sportiva 26_27 prenderà forma anche così: domenica 4 ottobre, alle ore 20.30, in Piazzetta del Mercato, con la presentazione ufficiale di un progetto che continua a crescere dentro la città e insieme alla città.

Sul palco saliranno tutte le anime dell’Angel: la prima squadra impegnata nel campionato di DR1 Puglia, le ragazze e i ragazzi dell’Angel Academy, i più piccoli della MiniBasket School.

Generazioni diverse, un’unica maglia e la stessa idea di sport: creare appartenenza, offrire opportunità, accompagnare la crescita dei più giovani e costruire una comunità che vada oltre il risultato di una partita.

La serata sarà anche l’occasione per presentare atleti, staff, dirigenti e le realtà che hanno scelto di condividere il percorso della società nella nuova stagione, a partire dal Main Sponsor Vitulano Drugstore.

Il filo conduttore dell’evento sarà ancora una volta “THIS IS ANGEL. #DentroLaCittà”, claim che racconta il legame profondo tra la società e Manfredonia e una precisa volontà: portare il progetto Angel fuori dal solo parquet, renderlo sempre più riconoscibile, aperto e vicino alle persone.

Perché Angel è la prima squadra, ma è anche il bambino che entra in palestra per la prima volta. È una ragazza che trova il proprio spazio nel basket. È un settore giovanile che cresce. È una famiglia sugli spalti, un allenatore, un dirigente, un tifoso, un partner che sceglie di esserci.

Domenica 4 ottobre non presenteremo soltanto una stagione.

Presenteremo una comunità che continua a crescere.

THIS IS ANGEL

#DentroLaCittà