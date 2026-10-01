Meteo, quando ci sarà un cambiamento?
Meteo, quando ci sarà un cambiamento?
Le ultime proiezioni confermerebbero tra il week-end e l’inizio della prossima settimana ancora prevalenti condizioni anticicloniche.
Lo scrive Meteo.it
Questa situazione potrebbe interrompersi nella seconda parte della settimana: si profila infatti l’ipotesi che da giovedì 8 un fronte nord-atlantico possa fare il suo ingresso nel Mediterraneo con formazione di una circolazione ciclonica a ridosso del nostro Paese. Se questa evoluzione si confermasse, assisteremmo al ritorno del tempo perturbato insieme ad un calo termico verso valori più consoni per la stagione.
Questa fase perturbata potrebbe essere caratterizzata anche da forti episodi di maltempo con possibili criticità ma, dato l’ampio grado di incertezza di questa ipotesi, per una conferma e i dovuti particolari sarà bene seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.