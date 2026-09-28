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Ad un anno dalla scomparsa: il ricordo indelebile dell’Ispettore Superiore Giovanni La Torre

Nel primo anniversario della sua morte, avvenuta il 3 ottobre 2025, Teramo onora la memoria

dello storico volto della D.I.G.O.S..



Un instancabile servitore dello Stato, sopravvissuto al mirino delle Brigate Rosse negli “Anni di

Piombo” e insignito del Premio Borsellino, il cui insegnamento morale resta vivo tutt’oggi.

È trascorso esattamente un anno da quel 3 ottobre 2025, giorno in cui, sconfitto da una

malattia contro la quale ha lottato fino allo stremo, si spegneva all’età di 77 anni l’Ispettore

Superiore della Polizia di Stato Giovanni La Torre. La notizia della sua scomparsa, avvenuta

nella sua natia Puglia, scosse profondamente l’intera comunità di Teramo, città d’adozione che

egli ha difeso e servito per gran parte della sua vita. Oggi, a dodici mesi di distanza, ripercorrere

la sua eccezionale biografia professionale significa comporre il ritratto di un uomo che ha

incarnato fino in fondo i più alti valori democratici e civili.

Le origini e la dedizione assoluta a Teramo

Nato a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, il 21 gennaio 1948, Giovanni La Torre, “Gianni”

per colleghi e amici, ha dedicato la propria esistenza alla Polizia di Stato, arruolandosi nel

Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza nel 1966. Dopo le prime fondamentali esperienze

presso l’8° Reparto Mobile di Firenze e, successivamente, a Torino, approdò alla Questura di

Teramo nell’agosto del 1974, venendo inizialmente assegnato all’Ufficio Politico. Nella città

abruzzese l’Ispettore ha costruito non solo la sua straordinaria carriera, ma anche i suoi affetti

più profondi, sposandosi con Maria Gaetana, diventando padre di Pasquale e nonno del

piccolo Giovanni.



A Teramo, l’Ispettore ha assunto ruoli apicali e di enorme responsabilità, dimostrando doti

investigative fuori dal comune. Dopo aver comandato la Squadra U.I.G.O.S. (Ufficio

Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali) nella prima metà degli anni Ottanta, ha guidato

la Sezione D.I.G.O.S. dal 1986 al 1989. La sua profonda competenza lo portò a divenire

Coordinatore e Dirigente della stessa D.I.G.O.S. a partire dal 1990 e fino al suo pensionamento.

Il coraggio sotto il fuoco del terrorismo

La carriera di Giovanni La Torre si è incrociata indissolubilmente con la pagina più buia e

sanguinosa della recente storia repubblicana: i cosiddetti “Anni di Piombo”. Trovatosi in prima

linea contro l’eversione, il 20 febbraio 1979 egli rimase vittima, nei pressi della propria

abitazione, di un vile attentato rivendicato dalla sigla eversiva “Comunisti Combattenti”.

Quell’episodio segnò l’inizio di una lunga serie di gravi minacce di morte che lo presero di mira.

La ferocia del terrorismo nei suoi confronti fu tristemente confermata quando il nome

dell’Ispettore venne rinvenuto all’interno di schedari segreti sequestrati in vari covi delle Brigate

Rosse dislocati tra l’Abruzzo e le Marche, esplicitamente inserito in una macabra lista di

“persone (servi dello stato) da eliminare”. Nonostante la paura potesse legittimamente

prendere il sopravvento, La Torre intensificò il proprio impegno catturando esponenti del

terrorismo sia di estrema sinistra che di estrema destra. Il suo raggio d’azione varcò i confini

nazionali, come testimonia il suo fondamentale supporto fornito nella città di Londra per

l’arresto del celebre criminale ed eversore di estrema destra Valerio Viccei.

Negli anni ’90, archiviata la stagione del grande terrorismo, la sua Digos si dimostrò implacabile

contro i fenomeni di corruzione. Come si evince dal suo impeccabile stato di servizio,

l’Ispettore ottenne innumerevoli lodi dal Capo della Polizia per indagini laboriose che portarono

all’arresto e alla denuncia di funzionari comunali, assessori ed economi delle unità sanitarie

locali (U.S.L.) resisi colpevoli di truffa, abuso d’ufficio, turbativa d’asta e falsità ideologica.

L’Ispettore ha inoltre giocato un ruolo cruciale nella tutela dei diritti dei lavoratori in divisa, nel

1981 è stato socio fondatore del Sindacato Autonomo di Polizia (S.A.P.). La fiducia dei colleghi

lo ha portato a ricoprire incarichi di altissimo profilo: è stato Membro del Consiglio Nazionale

con l’incarico di Delegato per la Regione Abruzzo e, fino al suo pensionamento nel 2000, ha

ininterrottamente ricoperto i ruoli di Segretario e Vice Segretario Provinciale, oltre che di

Consigliere Regionale e Provinciale

Ad incorniciare il suo lascito morale, giunse un tributo dal valore inestimabile: il 30 novembre

2019, Giovanni La Torre fu insignito del prestigioso Premio Nazionale Paolo Borsellino. Nelle

motivazioni, egli venne indicato come una figura chiave “per il suo impegno nel trasmettere

alle nuove generazioni la cultura della legalità” e fu premiato “per l’esempio di serietà, dedizione

e abnegazione. Anche nel ricordo di tutti gli uomini in divisa che hanno servito lo Stato fino

all’estremo sacrificio”.

A un anno esatto dalla sua scomparsa, rileggere quel curriculum non equivale

semplicemente a scorrere l’elenco di promozioni e successi investigativi. È, al contrario, il

dovere civico di ricordare e onorare il sacrificio di un uomo la cui tempra morale e il cui

incondizionato senso del dovere continuano a rappresentare un faro di legalità per Teramo e

per l’Italia intera.

Non solo un infallibile investigatore, ma un cittadino esemplare che, con il distintivo sul petto

e con la tessera di volontario in tasca, ha sempre messo la vita degli altri prima della propria.

La grandezza di “Gianni” La Torre, tuttavia, non risiedeva esclusivamente nella repressione del

crimine, ma anche in una profonda e commovente umanità. La solidarietà lo spinse ad

intervenire tempestivamente nei soccorsi durante il disastroso terremoto del Belice, nel 1968,

operando per mesi a Partanna, Santa Ninfa e Gibellina. Nel 1980, in occasione del drammatico

sisma in Irpinia, si occupò di organizzare per la Prefettura di Teramo la requisizione delle

roulotte e la logistica degli aiuti di prima necessità, ricevendo gli encomi della stampa

nazionale.

Lo Stato ha ampiamente riconosciuto i meriti di questo suo impavido servitore. Il Presidente

della Repubblica, nel corso degli anni, ha conferito a La Torre le alte onorificenze di Cavaliere

(1996) e di Ufficiale al “Merito della Repubblica Italiana” (2003). Inoltre, il Ministero dell’Interno

lo ha insignito della Croce d’Argento (1997) e della Medaglia d’Oro (1998).

Dal 2000 in poi ha messo a disposizione la sua competenza collaborando attivamente con

Associazioni di Volontariato e di Protezione Civile. Ed a coronamento di questo percorso

morale, il 7 gennaio 2004 è stato nominato Membro del direttivo provinciale dell’Associazione

Nazionale “Giovanni Palatucci”, intitolata all’eroico ultimo Questore italiano di Fiume che

sacrificò la propria vita per salvare migliaia di ebrei.

Una nomina che suona come una naturale affinità elettiva tra servitori dello Stato.