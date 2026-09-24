Federica Morello parla di Antonella Fiordelisi al GF Vip: “Io e lei amiche? Ma va!”

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Federica Morello nelle scorse settimane è finita al centro del gossip per via della sua relazione con Giulio Fratini, iniziata stando ai rumors mentre lui era ancora fidanzato con Antonella Fiordelisi. Si vocifera anche che le due fossero amiche prima di questo ‘sgarbo’ e che l’influencer la stava aiutando in un momento delicato per poi fare i conti con una grande delusione.

La gieffina ha davvero rubato il fidanzato alla Fiordelisi? Il gossip è venuto a galla anche nella casa più spiata dagli italiani, a parlarne è stata Guendalina Tavassi. Quest’ultima lo ha raccontato a Marina La Rosa dicendo che Antonella aveva accolto l’amica a casa sua ma lei l’ha pugnalata alle spalle intromettendosi nella sua storia d’amore.

Federica Morello fa chiarezza sul suo rapporto con Antonella Fiordelisi: cosa ha raccontato al Grande Fratello Vip

La gieffina ci ha tenuto a precisare di aver dormito solo una volta a casa di Antonella Fiordelisi, lei aveva preso un hotel ma fu lei a chiederle di rimanere a casa sua per aiutarla durante uno shooting il giorno dopo. Ha poi aggiunto: “Amiche? Ma va! Io l’ho conosciuta a marzo, più precisamente il 27 febbraio, perché dovevamo presentare insieme un evento“.

Federica Morello ha poi detto di non voler parlare della vicenda che la lega alla Fiordelisi perché non è il contesto giusto per farlo. Quando Guendalina le ha detto che la questione è trapelata sul web e che si trova al Grande Fratello Vip anche per questo lei ha così replicato: “Non è vero che sono qui per questo, i primi contatti col Grande Fratello li ho avuti a maggio, questa roba è uscita di recente“.