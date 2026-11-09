Uomini e donne anticipazioni, Tina contro una dama: “Ti tiro una sedia in faccia”, l’accaduto

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Alta tensione nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e donne avvenuta il 9 novembre negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Da quanto trapelato dal portale Isa e Chia, grande attenzione è stata focalizzata su Tina Cipollari, la quale ha perso il controllo in più di un’occasione. Tutto è iniziato quando Barbara De Santi ha dimostrato di essere gelosa della frequentazione tra Giovanni e Rosanna Siino. La dama è apparsa infastidita dal racconto che ha fatto la rivale in amore in merito alla serata passata in albergo col cavaliere. Barbara De Santi è scappata nel dietro le quinte venendo seguita da Giovanni. Dalle anticipazioni di Uomini e donne si apprende che i due sono tornati in studio dove Tina Cipollari ha obbligato la dama a rimanere nel programma. L’opinionista ha poi difeso Rosanna dopo che Marina ha commentato in malo modo la sua decisione di aprire la porta dell’albergo a Giovanni in camicia sexy. La collega di Gianni Sperti ha attaccato: “Parli tu che ti metti col c*lo di fuori”

Uomini e donne anticipazioni: Tina Cipollari attacca Marina

Le anticipazioni di Uomini e donne riguardanti le nuove puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Marina ha risposto per le rime a Tina Cipollari, suscitando le ire funeste di quest’ultima. La donna fuori controllo ha attaccato la dama, dichiarando: “Sei una testa di c*zzo. Ti tiro una sedia in faccia.” Le due donne hanno perso le staffe in studio tanto da strillare così forte da scatenare la reazione di Maria De Filippi. La conduttrice ha chiesto alla sua opinionista: “Stai calma ma che ti è successo?.” Una registrazione abbastanza tesa che ha visto Tina Cipollari avere anche una rissa con Alessandra Mussolini.

Tina Cipollari (Screen Witty Tv)