Elena Sofia Ricci, la confessione spiazza: “Ho rischiato la vita per non fermare il set”

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Ospite ieri a Verissimo Elena Sofia Ricci si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera personale. Tra le varie cose l’amatissima attrice ha parlato anche di un momento molto difficile della sua vita che l’ha fatta riflettere molto.

A causa di un serio problema di salute ha rischiato di morire nel 2021. A Silvia Toffanin ha raccontato che la sua famiglia le ha insegnato a mettere il lavoro prima di ogni cosa, quindi a lavorare qualsiasi cosa accadesse. Anche quando sono venuti a mancare i suoi genitori lei non si è mai presa del tempo per affrontare il dolore per le dolorose perdite che ha subito.

Elena Sofia Ricci ha sempre messo il lavoro al primo posto: per non fermarsi però ha rischiato di morire

Sempre a causa della sua profonda dedizione al lavoro l’attrice ha scelto di non fermarsi nemmeno quando è stata male. Quando nel 2021 ha scoperto di avere una cisti alla colonna vertebrale, per la quale ha rischiato di rimanere paralizzata, lei si è imbottita di farmaci per non smettere di lavorare.

Un giorno, però, è arrivata sul set ed era gialla. A quel punto l’hanno portata d’urgenza in una clinica dove è rimasta per un mese. Elena Sofia Ricci si sarebbe dovuta operare ma non lo ha fatto per poter concludere la serie, ma ha dovuto fare i conti con un’importante setticemia. A Verissimo ha svelato: “Ho rischiato la vita per non fermare il set. Mi sono fatta delle domande e allora ho pensato che stavo anteponendo il lavoro alla salute e agli affetti”. Quella pericolosa vicenda l’ha fatto riflettere molto, alla Toffanin ha detto che la vita le ha dato una lezione, perché se non ti fermi tu ti ferma il corpo dicendo qualcosa di molto profondo.