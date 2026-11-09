Storie di Sera, anticipazioni 9 novembre: nuove rivelazioni sul caso Orlandi e un documento inedito su Marco Accetti

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Nuovo appuntamento con Storie di Sera, il programma di approfondimento condotto da Eleonora Daniele in onda lunedì 9 novembre alle 23.50 su Rai 1. La trasmissione accenderà nuovamente i riflettori sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, due delle vicende più controverse della cronaca italiana.

A oltre quarant’anni dalle scomparse, emergono nuovi elementi che riguardano Marco Accetti, figura finita più volte al centro dell’inchiesta. Testimonianze inedite, documenti mai mostrati prima e nuove ricostruzioni animeranno una puntata che promette di riaprire il dibattito sul caso. Ma quali novità verranno approfondite nel corso della serata?

Un’ex fidanzata di Marco Accetti rompe il silenzio

Tra i momenti più attesi della puntata ci sarà la testimonianza di una donna che conosceva molto bene Marco Accetti.

L’ex fidanzata del fotografo romano racconterà alcuni episodi inediti e offrirà il proprio punto di vista sul ruolo che Accetti avrebbe avuto nella vicenda Orlandi. Le sue dichiarazioni aggiungeranno nuovi dettagli a una storia che continua a suscitare interrogativi e polemiche.

La testimonianza rappresenta uno dei contributi più significativi della serata e potrebbe riaccendere l’attenzione su aspetti rimasti finora in secondo piano.

Nuovi dettagli sul flauto di Emanuela Orlandi

La trasmissione tornerà anche sul tema del flauto attribuito a Emanuela Orlandi, uno degli elementi che negli anni ha alimentato discussioni e approfondimenti.

L’ex compagna di Accetti parlerà del ritrovamento dello strumento e ricostruirà alcuni passaggi poco conosciuti della vicenda. L’approfondimento proverà a fare chiarezza su uno dei punti che hanno generato più dubbi nel corso delle indagini.

Un documento inedito consegnato dalla difesa di Accetti

Nel corso della puntata emergerà anche un documento mai mostrato prima.

La difesa di Marco Accetti ha infatti consegnato il materiale alla redazione di Storie di Sera. Eleonora Daniele e i suoi ospiti ne analizzeranno il contenuto per comprendere se possa offrire nuovi spunti di riflessione sul caso.

Tra testimonianze, ricostruzioni e documenti esclusivi, la trasmissione proverà ancora una volta a fare luce sul mistero che da oltre quarant’anni circonda le scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.