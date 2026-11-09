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Giovedì 12 il giorno peggiore: 29°C al Sud e bufere al Nord e tirreniche

Il peggioramento è già partito dalle regioni occidentali, mentre le correnti meridionali portano fino a 29°C al Sud e in Sicilia: Giovedì 12 piogge abbondanti al Nord-Ovest e sulle tirreniche, poi aria artica e neve sulle Alpi.



Meteo Giornale.it. Abbiamo annunciato un cambiamento meteorologico per questa settimana ed è bene sapere che il repentino mutamento ha preso il via già Lunedì 9, sia pure limitato alle regioni più occidentali e a parte del Nord Italia, dove più che altro si è vista una densa coltre di nubi con qualche pioggia, tutto sommato di modesta entità. Un peggioramento più acuto è atteso tra la notte e la mattinata di Martedì 10 con l’arrivo di addensamenti nuvolosi forieri di precipitazioni che potrebbero risultare anche abbondanti su alcune aree tra Toscana e Lazio, forse anche su Sardegna e Liguria, mentre al Nord, fatta eccezione proprio per la Liguria, non ci saranno grandi eventi. Così anche Martedì 10 sarà sostanzialmente una giornata di attesa, con le correnti meridionali che però andranno ad addensare nubi e piogge copiose sulla regione ligure.

Correnti meridionali, fino a 29°C al Sud e sulle Isole

Nel frattempo una corrente meridionale farà salire sensibilmente la colonnina di mercurio al Centro e al Sud Italia, in Sardegna e in Sicilia: si supereranno anche i 20°C e in certe aree ci sono addirittura previsioni che danno picchi superiori ai 25°C, con diversi capoluoghi di provincia in evidenza come Palermo e Catania, dove si potrebbero toccare i 29°C. Seguono Messina e Siracusa con 28°C, in Sardegna Tortolì e Cagliari sino a 27°C, valore atteso anche a Reggio Calabria, per poi scendere verso Trapani, Bari e Crotone con 26°C e verso Cosenza, Barletta, Trani e Olbia con 25°C. Roma la troviamo più in fondo con 22°C, mentre sotto i 20°C ci sono svariate località, tra cui alcune del Nord-Est con picchi di 17°C. Insomma, avremo un deciso rialzo termico e anche a Milano si prevede una massima attorno ai 15°C, anche se temo che la stratificazione di aria fredda sulla Pianura Padana occidentale non lascerà salire i valori più di tanto, aspetto che i modelli matematici non sempre colgono.

Tempesta esplosiva tra Portogallo e Spagna

Questo fortissimo aumento della temperatura è dovuto a una vera e propria tempesta esplosiva che, dal mare compreso tra le Isole Canarie e Madeira, si sposterà verso il Portogallo con una pressione atmosferica addirittura sotto i 980 hPa. Il sistema investirà con piogge torrenziali e nubifragi la Spagna, soprattutto quella meridionale e occidentale, l’altopiano della Meseta e il Portogallo, dove principalmente si avranno raffiche di vento di tempesta. La burrasca tenderà poi a perdere intensità espandendosi verso la Francia meridionale e l’Italia, ed ecco che durante la settimana raggiungerà il nostro Paese, però, secondo il modello matematico europeo, piuttosto frastagliata. La ritroveremo infatti con un minimo di bassa pressione già tra Giovedì 12 e Venerdì 13 verso le regioni settentrionali, ma di poco sotto i 1000 hPa, quindi decisamente attenuata.

Aria artica, bufere di neve sulle Alpi e calo termico

Nel frattempo si contrapporrà un’alta pressione sulle Isole Britanniche che farà scendere da nord aria fredda di origine artica, la quale alimenterà questa bassa pressione senza però intensificarla, se non temporaneamente. Si avranno precipitazioni un po’ su tutta Italia, ma sembrerebbe che ne possano restare escluse la Sicilia, salvo Sabato 14 con qualche piovasco, e le regioni ioniche. Un particolare non trascurabile sarà il fatto che le correnti settentrionali provocheranno forti nevicate su tutto l’arco alpino settentrionale, cioè a nord delle Alpi, in particolare tra la notte di Giovedì 12 e la giornata di Venerdì 13, con bufere di neve sino a quote molto basse, proprio perché ci sarà un sensibile abbassamento della temperatura.

L’aria fredda scenderà poi sulla nostra Penisola portando un calo termico, ma verso il prossimo fine settimana potremmo avere, secondo il centro meteo europeo ECMWF, un netto miglioramento con l’instaurarsi di un’area di alta pressione. Siamo però ormai verso metà Novembre e l’anticiclone in questo periodo provoca nebbie o nubi basse sulla Pianura Padana, quindi da quelle parti i suoi effetti si tradurranno sostanzialmente nella cessazione delle piogge, cosa che avverrà anche altrove, dove però il cielo resterà per lo più irregolarmente nuvoloso. La burrasca in arrivo dalla Spagna, così come la discesa d’aria fredda, andrà infatti a determinare instabilità atmosferica sul Mar Mediterraneo, favorendo la formazione di addensamenti nuvolosi.

Giovedì 12 la giornata peggiore della settimana

La giornata peggiore della settimana sarà presumibilmente quella di Giovedì 12, quando la perturbazione, piuttosto intensa e in arrivo da ovest-sud-ovest, colpirà con forza la Corsica occidentale, la Liguria, il Nord-Ovest e poi le Alpi centro-orientali con piogge molto abbondanti. Saranno coinvolte anche Toscana, Lazio e Umbria, mentre la Sardegna vedrà il transito di una veloce fase temporalesca, sempre nel corso di una giornata che a questo punto si conferma la più critica dell’intera settimana.