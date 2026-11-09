Lo Stato delle Cose, anticipazioni 9 novembre: inchiesta su Matteo Messina Denaro e nuovi sviluppi sul caso Garlasco

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Nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti in prima serata su Rai 3. La puntata in onda lunedì 9 novembre alle 21.15 affronterà alcuni dei temi più discussi dell’attualità italiana, tra inchieste esclusive, cronaca e analisi dei principali fatti di interesse pubblico.

Dalla lunga latitanza e dalla malattia di Matteo Messina Denaro ai nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco, passando per le proteste studentesche che stanno interessando diverse università italiane, la trasmissione proporrà testimonianze, interviste e confronti in studio con ospiti e protagonisti delle vicende raccontate. Cosa vedremo nella nuova puntata di Lo Stato delle Cose?

L’inchiesta esclusiva sugli anni della malattia di Matteo Messina Denaro

Uno dei temi centrali della serata sarà dedicato a Matteo Messina Denaro e agli anni vissuti dal boss mafioso durante il percorso di cura affrontato nella sanità siciliana.

L’inchiesta proporrà testimonianze inedite e ricostruzioni sul sistema che avrebbe consentito al capomafia di ricevere assistenza sanitaria utilizzando identità false e contando sul supporto di presunti fiancheggiatori. Un approfondimento che punta a fare luce sugli ultimi anni della latitanza e sulla rete di protezione che avrebbe accompagnato il boss prima dell’arresto.

Lo Stato delle Cose: le proteste degli studenti e il dibattito sulla radicalizzazione

Spazio anche alle manifestazioni studentesche che nelle ultime settimane hanno animato piazze e università italiane.

La trasmissione analizzerà le rivendicazioni dei giovani, dal caro affitti all’aumento del costo della vita e delle spese universitarie. Accanto alle questioni sociali verrà affrontato anche il tema della possibile radicalizzazione di alcune frange del movimento.

In studio interverranno Tommaso Cerno, Francesca Barra, Patrizia La Grazia, studentessa protagonista dello sciopero della fame per l’occupazione dell’Università di Torino, e rappresentanti di diverse realtà del mondo giovanile.

Lo Stato delle cose: nuove rivelazioni sul delitto di Garlasco

La puntata tornerà inoltre sul caso di Garlasco, con un approfondimento sulle attività investigative svolte dal Ris nel 2007 e oggi finite sotto l’attenzione della Procura di Pavia.

Tra gli ospiti ci saranno il generale Luciano Garofano, all’epoca comandante del Ris di Parma, e il generale Giampietro Lago, che affronteranno alcuni aspetti controversi delle prime indagini. Al centro del dibattito anche la valutazione psicologica su Alberto Stasi realizzata durante la fase iniziale dell’inchiesta e la questione delle controanalisi sul DNA di Chiara Poggi.

Si parlerà inoltre della richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio e del materiale informatico sequestrato dagli investigatori. In studio saranno presenti anche Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, Francesco Borgonovo e Anna Baldi, consulente di Andrea Sempio.