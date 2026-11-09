La Promessa, anticipazioni dal 16 al 22 novembre: Lorenzo accelera sulle nozze, Alonso prende una decisione su Curro

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Nuova settimana ricca di emozioni per La Promessa, l’amata soap spagnola in onda ogni giorno su Rete 4 alle 19.45 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le puntate in programma dal 16 al 22 novembre porteranno al centro della scena tensioni sentimentali, progetti matrimoniali e decisioni destinate a cambiare il futuro di alcuni protagonisti.

Mentre Lorenzo continua a spingere per organizzare il matrimonio con Angela, Martina e Jacobo vivranno momenti particolarmente romantici. Nel frattempo Vera sarà sempre più sofferente per l’assenza di Lope e Alonso prenderà una decisione importante che riguarda Curro. Ma cosa accadrà nelle nuove puntate della soap?

La Promessa: Lorenzo insiste sulle nozze con Angela

Lorenzo continua a portare avanti il suo progetto matrimoniale e insiste affinché venga fissata al più presto la data delle nozze con Angela.

La situazione si complica ulteriormente quando ordina a Teresa di comunicare alla giovane che è già stato organizzato un appuntamento con il sarto per la prova dell’abito da sposa. Teresa, però, decide di opporsi e si rifiuta di eseguire l’ordine, creando nuove tensioni.

Le pressioni di Lorenzo rischiano così di generare ulteriori contrasti all’interno della tenuta e di mettere Angela in una posizione sempre più difficile.

La Promessa: Martina e Jacobo sempre più vicini

Sul fronte sentimentale, Martina organizzera una romantica serata sotto le stelle insieme a Jacobo.

L’atmosfera speciale contribuirà ad avvicinare ulteriormente i due giovani e a rafforzare il loro rapporto. Lo stesso Jacobo confiderà ad Adriano quanto il misterioso bacio condiviso in precedenza abbia consolidato il legame tra lui e Martina.

Nel frattempo Vera continuerà a soffrire per la lontananza di Lope. La ragazza non riuscirà a nascondere il dolore per la sua assenza e manterrà vivo anche il rancore nei confronti di Teresa, alimentando nuove tensioni personali.

Alonso vuole cambiare il destino di Curro

Tra le vicende più importanti della settimana ci sarà anche quella che riguarda Curro.

Alonso confesserà infatti a Leocadia la sua intenzione di togliere Curro dalla servitù, una decisione destinata ad avere conseguenze significative sugli equilibri della tenuta e sul futuro del giovane.

La scelta potrebbe rappresentare una svolta importante per Curro, aprendo scenari completamente nuovi nelle prossime puntate della soap. Nel frattempo, tra amori, conflitti e progetti matrimoniali sempre più discussi, gli eventi a La Promessa continueranno a tenere con il fiato sospeso il pubblico di Rete 4.