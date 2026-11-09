Amici 26, perché non va in onda domenica 15 novembre e quando torna su Canale 5

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Novità in arrivo per i fan di Amici 26. Dopo la puntata andata in onda domenica 8 novembre, caratterizzata da sfide, classifiche e colpi di scena tra gli allievi della scuola di Maria De Filippi, il talent show si prepara a una modifica temporanea della programmazione.

Per una settimana, infatti, il programma lascerà il tradizionale appuntamento domenicale per fare spazio a uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno. Una decisione che ha già sorpreso molti telespettatori abituati a seguire il talent ogni domenica pomeriggio. Ma quando andrà in onda la prossima puntata di Amici 26 e perché Mediaset ha deciso di cambiare collocazione?

Quando va in onda la prossima puntata di Amici 26

La prossima puntata di Amici 26 non sarà trasmessa domenica come di consueto.

Mediaset ha infatti annunciato che il talent show andrà in onda eccezionalmente sabato 14 novembre alle ore 14.00 su Canale 5. Si tratta di uno spostamento valido soltanto per una settimana e destinato a modificare temporaneamente le abitudini del pubblico.

Per gli spettatori più affezionati si tratta di un piccolo ritorno al passato, visto che per molti anni il programma di Maria De Filippi è stato trasmesso proprio il sabato pomeriggio prima di trasferirsi stabilmente alla domenica.

Perché Amici 26 lascia spazio alle ATP Finals

Il cambio di programmazione è stato deciso per consentire a Canale 5 di trasmettere le ATP Finals 2026, uno degli eventi più prestigiosi del tennis mondiale.

Il torneo, ospitato a Torino, riunisce infatti gli otto migliori tennisti della stagione e rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più seguiti dell’anno. Mediaset ha scelto di dedicare alla manifestazione una copertura speciale, modificando il palinsesto della domenica pomeriggio.

Proprio per questa ragione Amici anticiperà la propria messa in onda al sabato, lasciando libero lo spazio domenicale alla competizione tennistica.

Cosa aspettarsi dalla puntata del 14 novembre

L’attesa per la prossima registrazione è particolarmente alta dopo gli avvenimenti dell’ultima puntata.

Le nuove gare di canto e ballo, i verdetti sugli allievi a rischio e i rapporti tra gli studenti continuano infatti a tenere banco all’interno della scuola più famosa della televisione italiana. Inoltre, nelle ultime ore sono emerse diverse indiscrezioni sul futuro di alcuni concorrenti, alimentando ulteriormente la curiosità del pubblico.

La puntata di sabato 14 novembre potrebbe quindi portare novità importanti sia sul piano artistico sia sugli equilibri interni della classe, in vista della fase più intensa della stagione di Amici 26.