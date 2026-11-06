Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 novembre: Adelaide sorprende Riccardo

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Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 16 al 20 novembre, porteranno importanti novità per molti protagonisti della soap di Rai 1. Al centro delle trame ci saranno soprattutto Irene, sempre più coinvolta dagli eventi che la avvicinano a Cesare, e Riccardo, chiamato ad affrontare ancora una volta le proprie fragilità. Nel frattempo, una mostra organizzata da Iacopo Corsi attirerà l’attenzione delle Veneri, mentre Diana vivrà un momento molto speciale che lascerà il segno. Anche Adelaide farà ritorno a Milano con una sorpresa destinata a cambiare il corso degli eventi. Cosa succederà tra Irene e Cesare? Adelaide riuscirà ad aiutare Riccardo nel momento più difficile? E perché Iacopo resterà sconvolto da un gesto inaspettato?

Irene e Cesare sempre più vicini

La settimana prenderà il via con una proposta di Roberto, che suggerirà di realizzare un calendario con gli scatti dei dipendenti del Paradiso per il nuovo anno. Mentre Elisa preferirà non prendere parte all’iniziativa, Irene si ritroverà sempre più coinvolta nelle attività degli studenti universitari dopo gli incontri con Johnny, Barbara e Diana.

La situazione si complicherà quando Irene e Cesare verranno scelti per alcuni scatti fotografici. L’imbarazzo tra i due non passerà inosservato agli occhi di Elisa, che inizierà a sospettare qualcosa. La donna proverà persino a evitare che i due posino insieme, ma il risultato sarà l’opposto di quello sperato.

Con il trascorrere dei giorni, Irene inizierà inoltre a valutare seriamente l’idea di iscriversi all’università, una decisione destinata ad avere conseguenze importanti sul suo futuro.

Riccardo affronta una nuova crisi mentre Adelaide torna a Milano

Le condizioni di Riccardo continueranno a preoccupare chi gli sta accanto. Dopo aver scoperto un’importante informazione su Nicoletta, Umberto riterrà che sia arrivato il momento di affrontare in maniera definitiva il problema della sua dipendenza.

Anche Adelaide deciderà di intervenire personalmente. La contessa prenderà una decisione molto difficile e si allontanerà temporaneamente da Milano. Al suo ritorno porterà però con sé una sorpresa destinata proprio a Riccardo.

Nel frattempo sarà Odile a restargli accanto nei momenti più delicati. Le cose sembreranno migliorare dopo il ritrovamento della piccola Margherita, ma un incidente che coinvolgerà la bambina rischierà di far riemergere tutte le fragilità del giovane.

Diana emoziona tutti e Iacopo resta senza parole

Grande attenzione sarà dedicata all’inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi. Le Veneri faranno a gara per accompagnare Simona all’evento, trasformando l’invito in un vero e proprio motivo di competizione.

A sorprendere tutti sarà però Diana. Dopo aver trovato un vecchio diario appartenuto al padre, la ragazza deciderà di modificare l’abito creato da Iacopo e di indossarlo durante la serata. Una volta arrivata al Circolo, riuscirà a conquistare l’attenzione dei presenti leggendo alcuni passaggi del diario e rendendo un toccante omaggio alla figura paterna.

Nel frattempo Simona riceverà il sostegno di Valter per affrontare il problema alla caviglia, mentre Mirella rischierà di dover rinunciare all’evento. Simona troverà però una soluzione per aiutarla.

Sul finale della settimana arriverà anche un momento romantico tra Elisa e Cesare, mentre Iacopo resterà profondamente turbato da un regalo ricevuto da Roberto, un gesto destinato ad aprire nuovi interrogativi nelle prossime puntate della soap.