Pierluigi Diaco nella bufera, il Codacons chiede la sospensione di BellaMa' dopo il caso Ravagnani

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Continua a far discutere l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani andata in onda a BellaMa’. Le domande rivolte all’ex sacerdote, oggi concorrente di Ballando con le Stelle, hanno acceso un forte dibattito sui social e nel mondo dell’informazione.

Nelle ultime ore la vicenda ha assunto una dimensione ancora più ampia. Codacons e AssoUrt hanno infatti deciso di intervenire formalmente, chiedendo accertamenti sul programma di Rai 2 e sui contenuti trasmessi durante l’intervista. Una presa di posizione che potrebbe avere conseguenze importanti per la trasmissione. Cosa contestano le associazioni? Quali richieste sono state avanzate alla Rai? E cosa sta accadendo attorno al caso Ravagnani?

Il Codacons chiede la sospensione di BellaMa’

La polemica ha spinto Codacons e AssoUrt a presentare un esposto ad Agcom, al Garante della Privacy, alla Commissione parlamentare di vigilanza Rai e al Cda Rai.

Secondo le due associazioni, l’intervista merita approfondimenti e verifiche. Per questo motivo hanno chiesto la sospensione di BellaMa’ fino alla conclusione degli accertamenti. Nella richiesta compaiono anche possibili sanzioni nei confronti della rete e del conduttore.

Le associazioni sostengono che accettare un’intervista non significhi rinunciare alla propria riservatezza, soprattutto quando vengono affrontati aspetti particolarmente delicati della vita privata.

Le domande ad Alberto Ravagnani che hanno acceso la polemica

Al centro della vicenda ci sono alcune domande rivolte da Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani durante la puntata del 3 novembre.

Il conduttore ha insistito su temi legati alla sfera sentimentale e sessuale dell’ex sacerdote. Ravagnani ha manifestato più volte il proprio disagio, sottolineando di trovarsi in difficoltà davanti a quel tipo di domande.

L’intervista ha rapidamente fatto il giro dei social, dove molti utenti hanno criticato il tono del confronto. Altri, invece, hanno difeso il diritto del giornalista di affrontare determinati argomenti nel corso di un’intervista televisiva.

Milly Carlucci difende Ravagnani, Diaco non fa marcia indietro

La vicenda ha attirato l’attenzione anche di diversi volti televisivi.

Tra i primi a intervenire c’è stata Milly Carlucci, che ha espresso solidarietà ad Alberto Ravagnani e ha definito inaccettabile quanto accaduto durante l’intervista. Nel frattempo alcuni professionisti dell’informazione hanno presentato un esposto al Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti chiedendo una valutazione sul comportamento tenuto dal conduttore.

Pierluigi Diaco, però, ha difeso il proprio operato. Il giornalista ha sostenuto che le domande rivolte all’ospite rientrino pienamente nell’attività giornalistica. La polemica, quindi, resta aperta e potrebbe riservare nuovi sviluppi nei prossimi giorni.