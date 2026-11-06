A Manfredonia i festeggiamenti per i 132 anni del Touring

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Buon compleanno Touring!

A Manfredonia i festeggiamenti per 132 anni di impegno per il bene comune, con un omaggio a Lucio Dalla

In occasione del 132° anniversario della fondazione del Touring Club Italiano, domenica 8 novembre sarà Manfredonia a ospitare alcuni importanti eventi che richiamano le molteplici attività promosse dal TCI per valorizzare la cultura e il turismo dei territori.

La manifestazione, organizzata dal TCI della Puglia – Club di Territorio di Foggia, in collaborazione con la Pro Loco, sarà caratterizzata anche da un omaggio a Lucio Dalla, bolognese di nascita ma fortemente legato all’area sipontina, frequentata sin da bambino, e alle Isole Tremiti, dove trascorreva lunghi periodi di vacanza, trovando spesso ispirazione per i brani che componeva.

All’illustre cantautore, scomparso quattordici anni fa, è dedicato un dipinto realizzato da Domenica Regazzoni, artista e amica di Dalla, con la quale aveva anche collaborato all’organizzazione di alcune mostre e altri eventi. L’opera sarà consegnata nel corso di una cerimonia in programma in mattinata presso la Sala delle Vetrate del Palazzo municipale.

Oltre al sindaco Domenico La Marca, all’assessore alla Cultura Maria Teresa Valente e alla presidente della Pro Loco, Simona Santovito, saranno presenti il consigliere nazionale del TCI Giovanni Pandolfo, nonché console regionale per la Campania, la console regionale pugliese Luciana Doronzo e la console e coordinatrice del Club di Territorio di Foggia, Michela D’Onofrio.

Sono inoltre previste visite guidate all’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara e al Castello Svevo-Angioino, sede del Museo Archeologico Nazionale, dove è possibile ammirare le numerose stele, risalenti principalmente al VII-VI secolo a.C., che rappresentano una delle testimonianze più importanti della civiltà daunia.