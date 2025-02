Shaila Gatta offende Stefania e Iago al GF: “Gente di 70 anni che dovrebbe andare in pensione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non è nato un rapporto amichevole tra Shaila Gatta, Stefania Orlando e Iago Garcia al Grande Fratello e non fanno nulla per nascondere la loro reciproca antipatia. Più volte nelle ultime settimane si sono scontrati nella casa più spiata d’Italia e il loro rapporto non sta migliorando affatto.

La nota showgirl ha criticato spesso gli ‘Shailenzo’ dicendo che fingono per ottenere visibilità, a parer suo anche i loro scontri sono sempre teatrali ed esagerati. Anche con l’attore spagnolo ci sono state delle incomprensioni e delle discussioni, nelle scorse ore l’ex velina di Striscia la notizia si è lasciata andare ad uno sfogo contro i suoi compagni di avventura, le sue parole sono state alquanto offensive.

Shaila Gatta sbotta contro Iago e Stefania: lo sfogo della gieffina al Grande Fratello

Durante una chiacchierata con Chiara Cainelli nella casa più spiata d’Italia Shaila Gatta, riferendosi a Stefania Orlando e Iago Garcia, ha detto che fanno di tutto pur di parlare. A detta sua sono falsi e passano le loro giornate ad attaccare e ci ha tenuto a precisare che diceva sul serio quando ha detto che alla loro età spera di non essere come loro.

Shaila Gatta ha continuato dicendo che si augura di non ridursi in questo stato alla loro età e di non essere così ridicola da fare il circo pur di apparire. La gieffina ha poi concluso dicendo: “Ma ci rendiamo conto di questi? Questa è gente di settant’anni che dovrebbe andare in pensione“.