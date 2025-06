Francesco Chiofalo torna a parlare di Selvaggia Roma: “Tra me e lei non scorre buon sangue, ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono trascorsi diversi anni da quando Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma si sono detti addio, i due avevano partecipato insieme a Temptation Island e il loro percorso non era certo passato inosservato.

Dopo la rottura entrambi hanno voltato pagina, anche se in varie occasioni non sono mancate critiche e frecciatine. In che rapporti sono oggi? In molti se lo chiedono, col tempo sono riusciti a mettere le vecchie ruggini da parte? A fare chiarezza nelle scorse ore ci ha pensato il noto personal trainer tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram, dove ha fatto sapere che non prova alcun rancore nei confronti dell’ex fidanzata.

Rapporti tesi tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma: cosa ha detto lui sui social

Non c’è alcun rapporto oggi tra gli ex volti di Temptation Island, Chiofalo però ci ha tenuto a precisare che la cosa non dipende assolutamente da lui. Queste le sue parole: “Tra me e lei non scorre buon sangue, ma voglio precisare che non siamo in buoni rapporti per un suo volere, non mio, perché da parte mia non c’è e non c’è mai stato nessun tipo di rancore verso di lei”.

Francesco Chiofalo ha continuato dicendo di aver saputo da amici in comune che l’ex fidanzata sta vivendo un momento molto felice con il suo futuro marito ed è davvero felice per lei. Si è detto certo che Selvaggia Roma sia un’ottima mamma e ne ha approfittato per farle gli auguri per il suo matrimonio e per la nascita della sua bambina.