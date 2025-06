Ida Platano torna a UeD? L’ex dama su Roberta e Alessandro svela: “Si sono trovati”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per molto tempo Ida Platano è stata una delle dame indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne, con il suo modo di fare infatti è riuscita a fare breccia nel cuore di moltissimi telespettatori, anche se nemmeno le critiche sono mai mancate.

L’ex dama ha provato a trovare l’amore nel noto dating show di Maria De Filippi anche nei panni di tronista, il suo percorso però non si è concluso come sperava. Nemmeno in quella occasione ha trovato la sua anima gemella e dopo varie vicende ha deciso di abbandonare il trono senza fare una scelta. Da quel giorno è passato più di un anno, in molti continuano a chiedersi se Ida Platano deciderà di tornare a Uomini e Donne nella prossima edizione per provare ancora a trovare l’amore.

Ida Platano pronta a rimettersi in gioco a Uomini e Donne?

L’ex dama di Uomini e Donne si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne. Tra le varie cose è tornata anche a parlare dell’ex fidanzato Alessandro Vicinanza e della sua compagna Roberta Di Padua. Sulla coppia ha detto: “Credo siano due persone molto simili, si sono trovati, sono contenta per loro“.

Per quanto riguarda la possibilità di tornare nel parterre femminile di Uomini e Donne non è ancora chiaro se sia lasciata sfuggire qualche rivelazione. In molti vorrebbero rivederla in trasmissione, Ida Platano si rimetterà in gioco? Non ci resta che attendere per scoprirlo.