Grande Fratello Vip 8: il messaggio segreto di Todaro a Ilary Blasi

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Uno dei momenti più commentati dell’ultima puntata del GF Vip 8 è stato senza dubbio il breve fuori onda tra Raimondo Todaro e Ilary Blasi. Durante la diretta, infatti, il ballerino si è avvicinato alla conduttrice sussurrandole qualcosa all’orecchio prima di lasciare lo studio. Una scena che ha immediatamente scatenato la curiosità del pubblico e dei social, con molti telespettatori che hanno iniziato a chiedersi cosa avesse detto davvero il concorrente del reality.

Grande Fratello Vip 8: Todaro si avvicina a Ilary e…

Nelle ore successive è stato lo stesso Raimondo Todaro a rompere il silenzio, raccontando ai coinquilini del Grande Fratello Vip il contenuto di quella breve conversazione con Ilary Blasi.

Secondo quanto emerso, nessun mistero clamoroso o retroscena choc: Todaro avrebbe semplicemente fatto gli auguri alla conduttrice per il suo futuro matrimonio con Bastian Muller. “Le ho fatto gli auguri per il matrimonio”, ha raccontato il ballerino parlando con gli altri concorrenti dopo la puntata.

Il concorrente del GF Vip 8 ha poi aggiunto di non sapere quando verranno celebrate le nozze, ma ha scherzato sul fatto che gli auguri si possano fare anche in anticipo. Le sue parole hanno rapidamente fatto il giro del web, diventando virali sui social e tra i fan del reality show condotto da Ilary Blasi.

Raimondo Todaro ha inoltre speso parole molto positive nei confronti della conduttrice Mediaset, definendola “bellissima” e raccontando di essere rimasto colpito dalla sua presenza in studio. Un complimento che non è passato inosservato ai telespettatori più attenti.

Nel corso della stessa chiacchierata notturna, il ballerino ha anche ironizzato su Selvaggia Lucarelli, spiegando di averla vista “intera” per la prima volta dopo anni trascorsi insieme a Ballando con le Stelle, dove la giudice era sempre seduta dietro il bancone della giuria. Un commento che ha fatto sorridere molti utenti sui social.

Il siparietto con protagonisti Raimondo Todaro e Ilary Blasi è così diventato uno dei momenti più discussi delle ultime ore legate al GF Vip 8. Ancora una volta il reality di Canale 5 riesce infatti a catalizzare l’attenzione del pubblico non solo durante la diretta, ma anche grazie ai retroscena e ai fuori onda che continuano ad alimentare gossip e curiosità online.

FONTI:

ilSussidiario.it

LaNostraTV.it

theSocialPost.it