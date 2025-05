Uomini e Donne, sfuriata di Sabrina contro Guido: “Mi hai preso in giro”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È scoppiato di nuovo il caos a Uomini e Donne nella puntata che è andata in onda oggi pomeriggio, questa volta i protagonisti sono stati Sabrina e Guido.

Maria De Filippi ha chiamato loro due e Gloria al centro dello studio, il cavaliere senza troppi giri di parole ha rivelato che prova un forte interesse per Gloria. Ha fatto sapere che durante la loro uscita è stato davvero bene, a detta sua tra loro non c’è stato un bacio ma qualcosa di più forte. Dopo la rivelazione di Guido è intervenuta Sabrina che non ha potuto fare a meno di manifestare la sua grande delusione. Tra le varie cose ha detto: “Tu volevi già chiudere la volta scorsa, io non ti sono mai interessata. Mi hai preso in giro, sei un bugiardo“.

Duro confronto tra Sabrina e Guido a Uomini e Donne: Tina Cipollari attacca il cavaliere

Tra i due è scoppiato un acceso botta e risposta durante il quale non sono mancate accuse e attacchi. Tina Cipollari ha messo in guardia Gloria dicendole di lasciar perdere perché non ricaverà nulla di buono, ma quando lei ha detto di aver avuto sensazioni positive l’opinionista si è detta convinta che sia la solitudine a far provare certe cose.

La Cipollari non ha risparmiato dure critiche a Guido, anche lei infatti è convinta che non fosse davvero interessato a Sabrina. In merito a ciò ha detto: “L’hai solo sfruttata e usata per i tuoi comodi per stare qua in trasmissione. Vergognati, stai indossando solo una maschera, devi vergognarti”.