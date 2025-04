UeD, confronto tra Giovanni e Luana: Gianni Sperti critica il cavaliere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi a Uomini e Donne il cavaliere Giovanni ha messo fine alla sua frequentazione con Luana. Tra i due c’è stato un confronto in studio nella puntata che è andata in onda ieri su Canale 5 durante il quale lui ha fatto sapere di aver ringraziato la dama per le emozioni che hanno vissuto.

Giovanni ha fatto sapere che la dama gli ha detto delle cose belle, ha anche apprezzato il fatto che gli ha detto che col tempo avrebbe anche accettato i suoi figli, alcuni suoi messaggi però gli hanno fatto venire dei dubbi e ha capito che forse stava sbagliando. Luana nello studio del noto dating show di Maria De Filippi ha raccontato che il cavaliere le ha detto che voleva riflettere sul loro rapporto perché era confuso, non ha apprezzato il suo comportamento. Però, la donna si è detta scioccata perché lui le ha anche detto che sentiva la sua mancanza.

Le parole di Giovanni non piacciono a Gianni Sperti: l’opinionista lo critica a UeD

Durante il confronto con Luana a Uomini e Donne il cavaliere ha fatto sapere che è una persona complicata. A detta sua dà il massimo però quando raggiunge un obiettivo il suo desiderio cala e pensa che sia brutto fare un passo indietro dal punto di vista sentimentale.

Giovanni crede che dovrebbe trovare una donna capace di cambiare questo suo lato, a quel punto è intervenuto Gianni Sperti che non ha risparmiato dure critiche al cavaliere. Queste le sue parole: “Terribile sentire un uomo dire che quando raggiunge l’obiettivo gli cala l’interesse. Voglio vedere quale sarà la prossima che si porrà come obiettivo per poi essere mollata“.