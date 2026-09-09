Emergenza moria della cozze a Cagnano Varano, gli operatori chiedono interventi della regione e del ministero

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Il Gruppo Consiliare “Per Cagnano” di Cagnano Varano ha inoltrato un’istanza urgente al Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e al Ministro dell’Agricoltura per fronteggiare l’eccezionale moria di cozze che sta devastando il bacino lagunare nel 2026. L’evento sta causando una catastrofe economica e sociale, mettendo a rischio la sopravvivenza di centinaia di famiglie e imprese legate alla mitilicoltura, vero fulcro produttivo del territorio.

Per impedire il collasso definitivo di questa filiera strategica, i consiglieri richiedono interventi urgenti e sinergici:

Richieste alla Regione Puglia

Immediato riconoscimento dello stato di calamità/crisi per il settore nella laguna.

per il settore nella laguna. Erogazione tempestiva di ristori straordinari a fondo perduto commisurati al danno effettivo subito dalle produzioni.

commisurati al danno effettivo subito dalle produzioni. Attivazione di tavoli tecnici per il monitoraggio ecologico e progetti volti al miglioramento della circolazione delle acque e al ripristino dell’ecosistema.

Richieste al Ministero dell’Agricoltura (MASAF)

Istituzione di un Tavolo di Crisi Nazionale dedicato all’emergenza idrobiologica ed economica della mitilicoltura pugliese e garganica.

dedicato all’emergenza idrobiologica ed economica della mitilicoltura pugliese e garganica. Sospensione temporanea dei versamenti contributivi, previdenziali e fiscali per tutte le imprese del settore operanti nella laguna per l’intera durata dello stato di emergenza.

contributivi, previdenziali e fiscali per tutte le imprese del settore operanti nella laguna per l’intera durata dello stato di emergenza. Attivazione delle risorse straordinarie del Fondo di Solidarietà Nazionale e degli strumenti comunitari dedicati (FEAMPA).

Il documento ufficiale, firmato il 9 settembre 2026, si chiude offrendo totale disponibilità per l’apertura immediata di un tavolo tecnico istituzionale volto a salvare il comparto ittico locale.