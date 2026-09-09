Federica Morello al GF Vip, scoppia la polemica per Vannacci

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L’annuncio del suo ingresso nella Casa ha acceso immediatamente l’attenzione del pubblico. Federica Morello è infatti tra i nuovi volti scelti per il Grande Fratello Vip 2026, reality nel quale si appresta a confrontarsi con personaggi già conosciuti dal pubblico televisivo. Il suo nome non è però completamente estraneo al piccolo schermo: Morello ha già avuto un’esperienza a Ciao Darwin, programma nel quale ha fatto parte del corpo di ballo ricoprendo il ruolo di prima donna. Ballerina, dj e content creator, la futura concorrente arriva dunque al GF Vip con un percorso nel mondo dello spettacolo alle spalle, pur non essendo ancora un volto particolarmente noto al grande pubblico. La nuova concorrente del reality porta con sé anche un retroscena legato alla sua vita sentimentale.

Secondo quanto raccontato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Federica Morello sarebbe infatti attualmente legata a Giulio Fratini, imprenditore già finito più volte sulle pagine di cronaca rosa per le sue relazioni con volti noti dello spettacolo, tra cui Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi. Lo stesso Parpiglia ha inoltre raccontato un particolare curioso relativo al provino sostenuto dalla Morello per il Grande Fratello Vip: presentandosi agli autori, la modella avrebbe scherzato sulla propria fisicità spiegando di avere due compleanni da festeggiare, quello personale e quello del suo seno. Un’uscita che restituisce già un primo assaggio del personaggio che potrebbe portare nella Casa.

GF Vip, bufera su Federica Morello per i post su Vannacci

A far discutere nelle ultime ore è soprattutto l’attività di Federica Morello sui social, dove emergono contenuti che hanno attirato l’attenzione per il loro riferimento alla politica. In particolare, sul suo profilo TikTok la concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso diversi video dedicati a Roberto Vannacci e all’area politica della destra, accompagnandoli anche dall’hashtag #DestraMilano. Sono proprio questi contenuti ad aver alimentato il dibattito online e ad aver portato alcuni utenti a definirla apertamente una sostenitrice del generale. In particolare in un suo post è possibile leggere: “Io in seggio elettorale che sorrido alla scrutatrice che indossa Birkenstock e la borsa di tela come se non avessi appena votato il generale“. Non basta? Eccone un altro: “Per me dovremmo accogl… silenzio”. La Morello non si è inoltre tirata indietro a citare Silvio Berlusconi utilizzando una delle sue frasi più celebri: “Siete solo dei poveri comunisti”.

La vicenda arriva dunque a pochi giorni dall’ingresso di Federica Morello nella Casa e potrebbe diventare uno degli argomenti destinati a suscitare maggiore curiosità tra il pubblico. Come fa notare Biccy, in un reality come il Grande Fratello Vip, dove le dichiarazioni e il passato social dei concorrenti vengono continuamente analizzati, è infatti possibile che quei contenuti tornino al centro del dibattito anche durante il programma. Sarà la stessa Morello, una volta entrata nella Casa, a chiarire eventualmente le proprie posizioni e a spiegare il significato di quei post. In caso contrario, la questione potrebbe rimanere confinata alle discussioni che stanno già animando i social.

Fonte: Facebook