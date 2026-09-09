Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni: la relazione è ufficiale e accende il gossip

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Dopo settimane di indiscrezioni, Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni non si nascondono più. La relazione, che secondo le voci andrebbe avanti da tempo, è ora ufficiale e ha immediatamente acceso la curiosità dei social. Una coppia inattesa, nata lontano dai riflettori e rimasta riservata fino a oggi, che unisce due mondi molto diversi: quello del giornalismo televisivo e quello della politica.

A questo punto è inevitabile chiedersi: da quanto va avanti la storia? Quali indizi hanno anticipato l’ufficializzazione? E cosa sappiamo davvero della nuova coppia?

La storia lontano dai riflettori: la coppia ora è ufficiale

Per settimane si è parlato di un legame tra Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni, ma nessuno dei due aveva confermato apertamente. Ora la relazione è uscita allo scoperto. «È una persona che conosco e alla quale voglio molto bene», ha dichiarato Sottile rispondendo a una domanda su di lei, lasciando intendere un rapporto profondo che va oltre la semplice amicizia.

Secondo quanto riportato, la coppia avrebbe scelto di vivere la propria storia con grande discrezione, evitando apparizioni pubbliche e mantenendo un profilo basso. Una scelta coerente con la riservatezza che entrambi hanno sempre mostrato nella gestione della loro vita privata. La notizia arriva in un momento di cambiamento per Sottile, che dalla prossima stagione lascerà I Fatti Vostri per approdare in prima serata su Rai3.

Le foto che hanno acceso il gossip: moto, piscina e vita quotidiana

Prima dell’ufficializzazione, erano state proprio le immagini a far parlare. I due erano stati paparazzati in diverse situazioni: in sella a una moto, in giro con il cane, in piscina a Cagliari, e in momenti di quotidianità che raccontavano una complicità evidente. Né Sottile né Borgonzoni avevano confermato il flirt, ma le foto avevano alimentato il sospetto che tra loro ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia.

Ora che la relazione è stata resa pubblica, quegli scatti assumono un significato diverso: erano i primi segnali di una storia che stava crescendo lontano dal clamore mediatico. Lucia Borgonzoni, classe 1976, è sottosegretario al Ministero della Cultura. Non è mai stata sposata e non ha figli, mentre Sottile ha alle spalle un matrimonio durato quindici anni con la giornalista Sarah Varetto, da cui ha avuto Giuseppe e Maya.

La vita privata di Sottile e il rapporto con l’ex moglie

La relazione con Lucia Borgonzoni arriva dopo una separazione importante. Sottile e Sarah Varetto, sposati dal 2006, hanno deciso di proseguire su strade diverse mantenendo un rapporto legato ai figli. La loro storia è sempre stata gestita con discrezione, ma un dettaglio recente ha fatto discutere: i due non si seguono più sui social, segnale che lascia intuire un raffreddamento dei rapporti.

In questo contesto, la nuova relazione con Borgonzoni rappresenta un capitolo completamente diverso. Una storia che sembra essere nata con calma, lontano dai riflettori, e che ora è pronta a diventare pubblica. La coppia, pur non cercando visibilità, è destinata a essere al centro dell’attenzione mediatica: un giornalista televisivo e una figura politica di primo piano che hanno scelto di condividere un percorso personale.