Forbidden fruit, spoiler 7 novembre 2026: Yildiz pensa di essere incinta, Sahika cerca di uccidere Hasan Ali

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Va in onda oggi, sabato 7 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 15.30 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che fingendo di chiamarsi in un altro modo Cansu in un locale si avvicinerà a Omer e proverà a conquistare la sua fiducia.

Yildiz non starà molto bene e i sintomi faranno pensare ad una possibile gravidanza. La notizia renderà tutti entusiasti, lei però confesserà al marito di non essere pronta ad aver un altro figlio.

Spoiler Forbidden fruit 7 novembre 2026: Yildiz vuole un figlio con Cagatay, Sahika decide di eliminare suo marito

La Yilmaz farà un test di gravidanza e scoprirà di non essere incinta, in quel momento si renderà conto che vorrebbe davvero avere un bambino con Cagatay. Nel frattempo Ender registrerà una conversazione con il Presidente sul loro piano per liberarsi di Sahika e farà ascoltare tutto alla Ekinci.

Intanto Caner scoprirà grazie a Sedai che Hasan Ali vuole incasgtrare la moglie per furto. Quest’ultima si sentirà messa alle strette e deciderà di eliminare il marito. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Sahika riuscirà a manipolare Zehra e le farà organizzare una cena fuori per poter rimanere da sola con il marito. Durante la cena l’uomo si sentirà male e verrà portato in ospedale d’urgenza. Sua moglie sarà convinta di aver avuto la meglio, poco dopo però scoprirà che l’uomo è vivo e sta bene.