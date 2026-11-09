Beautiful, anticipazioni 9 novembre 2026: Brooke ha un piano, la sua confessione sorprende Zende

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 9 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge si sente tradito da Brooke dopo aver scoperto che ha accettato di ricoprire il ruolo di amministratore delegato alla Forrester Creations. Anche stavolta può contare sul sostegno di Taylor e questo gli ha fatto capire quanto senta il bisogno di averla nella sua vita.

Anticipazioni Beautiful 9 novembre 2026: Zende ripensa alla confessione di Brooke, cos’ha in mente la Logan

Steffy è molto arrabbiata con Brooke, non approva il modo in cui tratta sua padre ed è preoccupata che tutta questa vicenda possa avere delle ripercussioni sulla salute di Eric. Intanto Zende ripenserà alla conversazione avvenuta con Brooke, durante la quale lo ha informato di aver accettato l’offerta di Carter diventando lei il nuovo amministrato delegato della Forrester Creations.

La Logan ha detto a Zende di aver accettato solo per cercare di convincere Carter a fare un passo indietro. Il suo obiettivo, quindi, sarebbe quello di spingerlo a restituire ai Forrester il controllo della loro azienda. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Brooke ha chiesto al ragazzo di aiutarla a mantenere il suo piano segreto per evitare che il Walton scopra le sue vere intenzioni.