Forbidden fruit, spoiler 6 novembre 2026: Hasan Ali prova vuole incastrare Sahika, Cagatay si insospettisce

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Va in onda oggi, venerdì 6 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz e sua madre dopo essere scappate speravano che nessuno avrebbe scoperto nulla dell’incidente, ma la Polizia si è recata nella villa e le ha smascherate.

Hasan Ali e Cagatay erano furiosi con Asuman e sua figlia, loro all’inizio hanno provato a fingere di non sapere nulla sull’accaduto, ma quando hanno visto le foto hanno dovuto ammettere di essere state loro. In privato Yildiz ha poi raccontato al marito come sono andate davvero le cose.

Spoiler Forbidden fruit 6 novembre 2026: Ender offre il suo aiuto ad Hasan Ali, Cagatay ha dei sospetti

L’atteggiamento di Sahika nei confronti di Hasan Ali lo sta esasperando sempre di più. Per cercare di liberarsi di lei il Presidente proverà a incastrarla con un conto offshore finto. La sua intenzione sarà quella di accusare la moglie di furto alla holding per riuscire poi a ottenere il divorzio.

Nel frattempo Ender offrirà il suo aiuto ad Hasan Ali, la sua idea sarà quella di mettere in scena un finto tradimento di Sahika. Il suo aiuto non sarà certo disinteressato, la Celebi cercherà di metterli l’uno contro l’altra per trarne dei benefici. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che il Presidente riuscirà a far saltare l’acquisizione dell’azienda del figlio perché vuole che lavori insieme a lui, Cagatay però avrà dei sospetti.