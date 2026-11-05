Forbidden fruit, spoiler 5 novembre 2026: la Polizia rintraccia Yildiz e Asuman, Sahika prova a…

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Va in onda oggi, giovedì 5 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che da quando si sono conosciuti è subito emersa una certa competizione tra Asuman e Feride, la nuova fissazione della madre di Yildiz farà finire entrambe nei guai.

Cagatay ha detto al padre di voler vendere la sua azienda di spedizioni per concentrarsi su una nuova attività. Gli ha anche manifestato la sua intenzione di trasferirsi all’estero. Hasan Ali, però, non vuole che il figlio vada via ed è per questo che manderà in fumo il suo affare.

Spoiler Forbidden fruit 5 novembre 2026: Asuman e Yildiz in preda alla paura scappano, Sahika insiste con Hasana Ali

Dopo che la madre ha insistito a lungo Yildiz ha accettato di darle una lezione di guida e le due hanno preso una delle vetture del Presidente. Asuman vuole imparare a guidare perché Feride lo sa fare e come al solito si è messa in competizione con lei.

La lezione di guida avrà un esito tutt’altro che positivo, madre e figlia infatti finiranno nei guai. Cosa succederà? Asuman schiaccerà l’acceleratore al posto del freno e colpirà diverse auto in sosta. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la madre di Yildiz non ha la patente, quindi impaurite dalle possibile conseguenze decideranno di fuggire. La sera verranno rintracciate dalla Polizia, che rivelerà davanti alla loro famiglia cosa è accaduto. Intanto Sahika tenterà ancora di avvicinarsi al marito ma lui sembrerà impassibile.