Forbidden fruit, spoiler 5 maggio 2026: Leyla vuole lasciare Halit, Caner scopre che…

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Va in onda oggi, martedì 5 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che scoppierà l’ennesima discussione tra Yildiz e Halit.

A far aumentare la tensione ci penserà Leyla, l’assistente di Argun gli dirà di voler interrompere la loro clandestina relazione perché non vuole creare problemi alla famiglia di Halit.

Spoiler Forbidden fruit 5 maggio 2026: Caner indaga e scopre un intrigante dettaglio su Leyla

Nell’ultimo periodo Leyla e Halit si sono avvicinati sempre di più e lui sembrerà sempre più preso dalla ragazza, al punto da mettere a rischio il suo matrimonio. D’altronde non è la prima volta che l’uomo tradisce la moglie per una ragazza più giovane.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Caner scoprirà che è Halit il proprietario della casa in cui è andata a vivere Leyla. Nel frattempo Ender e Kaya proporranno al figlio di andare a vivere in Svizzera per continuare a studiare lì.