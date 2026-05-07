Helena Prestes sorprende: “Non l’avevo mai raccontato”, la rivelazione

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Helena Prestes continua a sorprendere il suo pubblico che ha iniziato a seguirla dalla sua partecipazione al Grande Fratello dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. La modella brasiliana si trova attualmente in America per impegni di lavoro. Negli ultimi giorni, la donna ha avuto modo di fare tappa a Miami dove ha ritrovato sua nonna e lo zio. In merito a ciò, Helena Prestes ha fatto una rivelazione in un video pubblicato nel suo canale d’Instagram. La compagna di Javier Martinez ha dichiarato: “Io ho uno zio a Miami, mio padre ha tre fratelli, non credo l’avessi mai raccontato. Ci tenevo a raccontare quello che fa parte della mia storia con un po’ di dettagli. Anche le persone con cui lavoro in Italia mi dicevano come mai hai uno zio lì?”

Helena Prestes, nuova rivelazione sula sua vita

Durante il suo racconto, Helena Prestes ha spiegato: “Questo zio è andato in America quando ero molto piccolina.” La modella brasiliana ha quindi annunciato l’intenzione di fare una live per raccontare qualche dettaglio in più della sua vita privata. La donna ha concluso, facendo un’ammissione: “Ero in aereo e dico “Wow com’è sorprendente la mia vita.” Quindi mi va di condividere perché sembra un film.” La donna ha ricaricato le pile tra gli affetti più cari. Nei giorni scorsi, l’influencer brasiliana aveva condiviso alcune storie in cui la si vede al fianco della nonna e dello zio paterno a Miami, dove tra l’altro era stata ospite anche del Gran Premio di Formula Uno vinto da Kimi Antonelli.