Il Paradiso delle signore chiude i battenti su Rai 1: ecco quando e come

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Il Paradiso delle signore è tra le soap opera più amate dal pubblico italiano. Ogni giorno le vicende ambientate in un grande magazzino di Milano registrano 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1. Una decima stagione che ha conquistato i fans nonostante la forte concorrenza delle altre reti. In queste ore è stata resa nota la data dell’ultima puntata de Il Paradiso delle signore. Secondo le indiscrezioni si apprende che il finale della decima stagione della serie tv andrà in onda venerdì 22 maggio in prima visione sui teleschermi di Rai 1. Il pubblico assisterà a tanti colpi di scena che chiuderanno le storyline ancora rimaste aperte all’interno della trama.

Il Paradiso delle signore chiude il 22 maggio: svelato il finale

Il finale de Il Paradiso delle signore è previsto per il 22 maggio a partire dalle 16:00 sui teleschermi di Rai 1. Le anticipazioni sull’ultima puntata della nota soap opera rivelano che le Veneri celebreranno la vittoria di Felice Gimondi al Giro D’Italia. Mirella, invece, prenderà un’importante decisione in merito a Luigi anche grazie all’aiuto di Mimmo. Odile compierà un gesto nei confronti di Matteo, che farà presagire ad un possibile ritorno di fiamma mentre Adelaide raggiungerà la clinica per fare una visita a Rosa, appena operata per un problema alla gamba. Cesare e Rebecca, invece, ringrazieranno chi li ha aiutati ad uscire dai guai. Infine Irene e Johnny partiranno per il loro viaggio in giro per il mondo.