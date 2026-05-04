Forbidden fruit, spoiler 4 maggio 2026: Yildiz respinge Nadir, Leyla si ingelosisce

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Va in onda oggi, lunedì 4 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che saranno tanti i complotti messi in atto dai protagonisti durante i prossimi appuntamenti.

Tra alleanze e rivalità i protagonisti riusciranno a stupire i telespettatori, i colpi di scena infatti saranno all’ordine del giorno. Nadir sin dall’inizio ha puntato gli occhi sulla moglie di Halit, proverà ancora ad avvicinarsi a lei ma Yildiz lo rifiuterà per l’ennesima volta.

Spoiler Forbidden fruit 4 maggio 2026: i problemi aumentano per Halit, Leyla accecata dalla gelosia

La situazione continuerà a peggiorare per Halit, la crisi finanziaria che sta affrontando infatti diventerà sempre più grave. Argun sarà addirittura costretto a mettere in pericolo la stabilità della sua famiglia.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che in vista del compleanno di Yildiz Leyla si lascerà travolgere dalla gelosia, questo farà aumentare ancora di più il suo desiderio di vendetta.