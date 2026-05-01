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Forbidden fruit, spoiler 1 maggio 2026: scioccante scoperta per gli Argun, le tensioni aumentano

L'annuncio inaspettato di un mantrimonio spiazza tutti. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte1 Maggio 2026
Spoiler Forbidden fruit 1 maggio 2026
Yildiz di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)
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Va in onda oggi, venerdì 1 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che la famiglia Argun farà i conti con una sconvolgente scoperta.

Verrà a galla non solo una gravidanza segreta ma anche una misteriosa scomparsa che faranno venire molti dubbi. Ci sarà ancora un legame tra Halit e Sahika, intanto Erim si affiderà ad una persona inaspettata per combattere la depressione.

Spoiler Forbidden fruit 1 maggio 2026: l’annuncio inaspettato di un mantrimonio spiazza tutti

La tensione sarà alle stelle quando verrà annunciato un matrimonio, che darà vita a forti reazioni. Cosa accadrà a chi proverà ad opporsi? Potrebbe essere allontanano con nuove manipolazioni e intrighi.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che tutte le certezze crolleranno quando un’inaspettata presenza farà riaccendere la sfida. Come al solito non mancheranno segreti e complotti, i protagonisti con le loro vicende sono pronti a stupire tutti.

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Sara Fonte1 Maggio 2026