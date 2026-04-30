Forbidden fruit, spoiler 30 aprile 2026: Ender si infuria con Kaya, Nadir fa una proposta ad Halit

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Va in onda oggi, giovedì 30 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che il clima a casa di Ender e Kaya non sarà affatto sereno a causa di Sahika, da quando la donna è tornata infatti non perde occasione per provocare.

In preda alla rabbia Ender si scaglierà contro il marito, non riesce proprio a tollerare che sua sorella continui ad interferire nella vita di Yigit, vuole che Kaya la tenga a distanza da lui.

Spoiler Forbidden fruit 30 aprile 2026: furiosa lite tra Ender e Kaya, Nadir propone ad Halit di…

Kaya non sarà affatto d’accordo con la moglie, infatti si opporrà categoricamente e questo farà esplodere un’accesa discussione tra loro che farà emergere la fragilità del loro rapporto.

Nel frattempo Nadir farà un’inaspettata proposta ad Halit, si offrirà di acquistare una parte delle sue quote anche se questo vorrà dire che avrebbe lui la maggioranza. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Argun dopo aver riflettuto con attenzione gli dirà di non essere intenzionato a cedergli nulla, tra loro sarà quindi una guerra ancora aperta.