Forbidden fruit, spoiler 30 settembre 2026: Yildiz ha un piano, Ender sospetta di Hasan Ali

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Va in onda oggi, mercoledì 30 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender è tornata a casa di Hasan Ali perché pensa che l’uomo le abbia mentito sulla scomparsa di Sahika.

Il Presidente per dimostrarle che la donna non si è presentata a casa sua le ha fatto controllare i video delle telecamere ma non c’era nulla perché aveva già fatto cancellare le prove. Nel frattempo Cagatay ha chiesto di nuovo a Cansu di stare alla larga da lui e da Yildiz.

Spoiler Forbidden fruit 30 settembre 2026: Ender denuncia la scomparsa di Sahika, lei pensa che sia stata uccisa

Dopo aver scoperto che Cansu sta soffrendo per amore Yildiz proverà ad aiutarla. Quale sarà la sua strategica idea questa volta? Organizzerà una cena a quattro invitando sia la ragazza che Emir, la sua intenzione sarà quella di non presentarsi insieme al marito per lasciarli da soli.

Dopo l’improvvisa scomparsa di Sahika Ender sarà sempre più preoccupata e continuerà ad avere dei sospetti nei confronti di Hasan Ali. La Celebi infatti è convinta che il Presidente l’abbia uccisa. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la sorella di Caner denuncerà la scomparsa della sua socia alla Polizia, intanto Hasan Ali farà finta di non sapere nulla mentre continuerà a cancellare ogni prova.