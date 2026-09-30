Prioletti Dance Academy, 25 anni di passione e successi: dalla Milano Fashion Week alla sfida internazionale di Londra

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Un quarto di secolo dedicato alla danza, alla formazione e alla competizione. La Prioletti Dance Academy festeggia 25 anni di attività con nuovi importanti traguardi e si prepara a rappresentare i propri colori anche sulla scena internazionale.

Da 25 anni la Prioletti Dance Academy è sinonimo di passione, disciplina e risultati nel mondo della danza sportiva. Un percorso costruito nel tempo attraverso la formazione di ballerini e atleti, accompagnandoli nella crescita tecnica e artistica e portandoli a confrontarsi con competizioni sempre più prestigiose.

L’ultimo successo è arrivato nel cuore di Milano, proprio durante una delle settimane più importanti per la moda internazionale. In occasione del Milano Diamond Ball, evento svoltosi il 27 settembre nell’ambito delle manifestazioni legate alla Milano Fashion Week, Michele Prioletti e Anna Lauriola hanno conquistato il primo posto nella categoria Pro-Am Latin, portando ancora una volta sul gradino più alto del podio i colori della Prioletti Dance Academy.

Un risultato che si aggiunge a una lunga serie di soddisfazioni maturate in 25 anni di attività e che conferma l’impegno della scuola nel preparare i propri atleti alle competizioni di alto livello.

Da Milano a Londra: una nuova sfida internazionale

Archiviata la vittoria milanese, per gli atleti della Prioletti Dance Academy è già tempo di guardare al prossimo appuntamento.

Dal 3 all’8 ottobre 2026, infatti, Michele Prioletti e Anna Lauriola saranno protagonisti dell’International Dance Festival di Londra, una delle competizioni internazionali più importanti del calendario della danza sportiva.

Ma la trasferta londinese vedrà scendere in pista anche due giovani talenti della stessa accademia: Sofia Carpano e Raffaele Lombardi, che parteciperanno nella categoria Amatori Classe A – Latino Americani.

Per la giovane coppia sarà un’importante occasione di confronto internazionale e un ulteriore passo nel percorso di crescita sportiva intrapreso all’interno della Prioletti Dance Academy.

Una scuola, una squadra, una grande passione

Il successo ottenuto a Milano e la partecipazione alla competizione londinese rappresentano il risultato di un lavoro quotidiano fatto di allenamenti, tecnica, sacrificio e passione. In questi 25 anni, la Prioletti Dance Academy ha fatto della formazione il proprio punto di forza, creando un ambiente nel quale ballerini di diverse età e livelli possono coltivare la propria passione per la danza e, per chi sceglie la strada agonistica, prepararsi alle competizioni più importanti.

Dal palcoscenico milanese della Fashion Week alla pista internazionale di Londra, il viaggio della Prioletti Dance Academy continua.