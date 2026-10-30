Jonathan Kashanian sul rapporto con Varsi confessa: “Siamo la prima coppia vera di questo GF Vip”

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Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi si sono avvicinati molto al Grande Fratello Vip, ieri sera il 45enne ha rivelato che non considera la loro solo un’amicizia e gli dà fastidio che gli altri non li considerino una coppia.

Chiacchierando con alcuni concorrenti ha svelato: “Siamo la prima vera coppia di questo GF Vip. Non scherzo, sono serio“. Il gieffino ha fatto notare che loro hanno deciso di dormire insieme anche se c’erano dei letti liberi, a detta sua si fanno anche molte coccole. Visibilmente incredula Marina La Rosa gli ha detto che sta provando la strategia della coppia omosessuale per restare al Grande Fratello Vip.

Jonathan Kashanian parla del suo legame con Alessandro Varsi al GF Vip: la loro non è solo un’amicizia?

Dopo aver ripetuto più volte che non sta affatto scherzando, il gieffino ha detto che Alessandro Varsi è coccoloso e affettuoso nei suoi confronti, atteggiamento che lo fa sentire protetto e coccolato. Agli altri concorrenti ha anche detto che Varsi lo riempie di attenzioni, soprattutto quando gli altri non se ne accorgono.

A detta sua loro si fanno decisamente più coccole di quelle che si fanno Piera Meloni e Alessandro Roncaccia nella casa più spiata dagli italiani. Tra le varie cose Jonathan Kashanian ha rivelato: “Lui è stato la mia fonte di affetto fisico, con gli altri non ho questo legame. Io ho bisogno del suo affetto fisico e se non me lo dà io rosico“. Quale sarà la reazione di Alessandro Varsi al Grande Fratello Vip quando scoprirà che per l’amico loro sono una ‘coppia’?