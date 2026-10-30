Gf vip, Alex Belli impazzisce contro gli inquilini: “Avete rotto i cog*ioni”, cos’è accaduto

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Alta tensione all’interno della casa del Gf Vip. Protagonista assoluto Alex Belli, il quale ha dato vita ad una nuova sfuriata all’interno del reality show targato Mediaset. L’ex attore di Centovetrine è letteralmente impazzito, iniziando ad inveire contro gli altri inquilini della casa. In un video postato dagli utenti su X si vede l’uomo all’interno della cucina visibilmente nervoso. In questa circostanza, il marito di Delia Duran esclama contro Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa le seguenti parole: “Andatevene a fanc*lo, basta, avete rotto i cog*ioni, non si può parlare cinque secondi che uno deve andare a rompere i cogl*oni.” Alex Belli furioso scappa dalla cucina non prima di aver lanciato degli oggetti. Un atteggiamento che ha impaurito Guendalina Tavassi, che ha urlato: “Alex..”

Alex Belli di nuovo in escandescenza al Gf Vip

Alex Belli è andato in escandescenza all’interno della casa del Gf Vip. L’uomo si è reso protagonista di una nuova sfuriata nelle ultime ore contro alcuni concorrenti. Non è la prima volta che l’ex attore di Cenvoetrine ha reazioni sopra le righe all’interno del programma. Nel corso dell’ultima diretta, l’uomo era scappato durante le nominations dopo che alcuni l’avevano accusato di essere aggressivo. Il concorrente aveva sbattuto una finestra, ferendosi ad una mano prima di uscire da una porta anti panico.