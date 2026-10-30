Pierpaolo Pretelli distante da Giulia: ecco con chi festeggia Halloween

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Pierpaolo Pretelli continua a far parlare di sé soprattutto in questo ultimo periodo. L’ex velino di Striscia La Notizia ha fatto ritorno in Italia dopo aver passato alcuni giorni in America e più precisamente a Miami dal suo primo figlio Leonardo, avuto dalla passata storia d’amore con Ariadna Romero. L’uomo si è subito messo a lavoro, partecipando ad alcuni eventi in giro per l’Italia e come ospite de La vita in diretta, programma di punta di Rai 1. In queste ultime settimane, l’ex gieffino ha fatto alcuni servizi per Alberto Matano in cui gira il paese alla scoperta di alcune ricette locali. Silenzio, invece, sulla sua vita privata. Pierpaolo Pretelli ha preferito non commentare le ultime indiscrezioni che stanno circolando in merito ad un’ipotetica rottura con Giulia Salemi, conosciuta nel 2020 al Grande fratello vip.

Pierpaolo Pretelli festeggia la festa di Halloween con suo figlio Kian

Pierpaolo Pretelli, nel frattempo, si appresta a festeggiare la festa di Halloween con una persona davvero speciale. L’ex velino di Striscia La Notizia ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede portare il figlio Kian in asilo per celebrare la speciale ricorrenza. Dopo una breve fermata in America, l’uomo si è ricongiunto col suo secondogenito, nato un anno fa dalla storia d’amore con Giulia Salemi.

Buongiorno cucciolo Kian che oggi festeggi la festa di halloween 🎃 al asilino ☺️#PRELEMI pic.twitter.com/pRUvO5hfZt — anavillanueva (@anavill43281273) October 30, 2026