Grande fratello vip: Adriana Volpe e Antonella Elia, amicizia in crisi? Il motivo

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Le vicende all’interno della casa del Grande fratello vip continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Tra le grandi protagoniste di questa edizione vi è Antonella Elia, la quale è già stata eletta come prima finalista del reality show condotto da Ilary Blasi. In queste ultime ore, la donna è apparsa parecchio risentita nei confronti di Adriana Volpe, con la quale ha riallacciato un rapporto d’amicizia dopo aver superato alcune incomprensioni. L’ex compagna di Pietro Delle Piane ha accusato la sua amica di aver incoraggiato Alessandra Mussolini a rimanere all’interno del Grande fratello vip. L’ex deputata europarlamentare aveva minacciato di lasciare il reality show dopo essere stata colpita da un momento di sconforto subito dopo la diretta.

Grande fratello vip, Antonella Elia contro Adriana Volpe per via di Alessandra Mussolini

Antonella Elia ha rimproverato Adriana Volpe per aver convinto Alessandra Mussolini a rimanere nella Casa. La donna ha dimostrato di non credere al malessere dell’ex deputata, tanto da dichiarare: “Ma se fino a due ore fa tutti ce l’avevate contro, perché non riuscite a tenere il punto? Ma come fai a darle fiducia? Ci ha fatto il verso in tutti i modi. Perché calcolarla? Perché farle credere che abbia un valore e un peso? Ci ha usato come burattini”. L’ex compagna di Pietro Delle Piane ha quindi aggiunto nel corso di un dialogo con Marco Berry: “Stava male, sì certo, come no! Questa vi sta prendendo per il c**o a tutti. Ma voi siete tanto buoni, le volete bene. Voi siete sc*mi”. Insomma, l’amicizia tra Antonella Elia e Adriana Volpe potrebbe aver incontrato un primo ostacolo dentro il Grande fratello vip.