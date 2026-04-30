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MANFREDONIA – In occasione della festa della Mamma, Mac Academy torna con un nuovissimo Laboratorio Mamma/Figlio: “La scorta di baci”.

Un laboratorio dedicato al legame tra mamma e figlio, ispirato al dolce racconto di “Zeb e la scorta di baci”. Nella storia, Zeb deve affrontare il distacco dalla sua mamma e, per sentirla sempre vicina, porta con sé una scorta di baci: piccoli gesti pieni d’amore capaci di rassicurarlo anche quando lei non è accanto a lui.

Partendo da questa narrazione, mamme e bambini saranno accompagnati in un’esperienza fatta di lettura condivisa, gioco e creatività. Insieme costruiremo simboli e piccoli oggetti che raccontano il loro legame, proprio come la scorta di baci di Zeb, da portare con sé nei momenti di lontananza.

Un momento creativo, affascinante e divertente da vivere insieme mamma-bambino, tramite il quale conoscersi un po’ di più dedicandosi interamente all’altro attraverso una serie di esperienze creative.

Per prenotarsi scrivere su whatsapp: 345.0228776