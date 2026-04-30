Chi è Abelarda Prunotti, il soprannome dato ad Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip

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Tutti si stanno chiedendo chi sia Abelarda Prunotti, il soprannome che Marco Berry ha dato ad Alessandra Mussolini dopo che lei l’ha chiamato Nosferatu. Il mago ha dichiarato: “Io faccio quello che voglio, tu per due giorni mi hai chiamato Nosferatu e tu per me sei Abelarda.” L’ex deputata europarlamentare ha quindi iniziato ad indagare per scoprire cosa significasse il soprannome dato da Marco Berry. Ad un certo punto è intervenuta Adriana Volpe, che ha detto che secondo lei Abelarda Prunotti è esistita davvero e che ha portato per tutta la vita il cognome del marito. Alessandra Mussolini ha quindi chiesto una spiegazione al concorrente del Grande Fratello Vip, che ha troncato il discorso: “Non te lo dirò mai chi è. Ieri sera stavo per dirtelo, ma tu mi hai risposto che non te ne frega niente così non te lo dico. Se ti interessa vai a chiedere in confessionale“.

Grande fratello vip, Alessandra Mussolini definita Abelarda Prunotti da Marco Berry

Non sono state ore semplici per Alessandra Mussolini che ha minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip in seguito ad una lite con Antonella Elia. Alla fine, la donna ha deciso di rimanere e non darla vinta alle sue antagoniste. Marco Berry avuto con l’ex deputata un percorso altalenante, arrivando a chiamarla per diverse volte Abelarda Prunotti. La gieffina ha cercato una spiegazione che non è arrivata. Anzi, il mago si è dimostrato molto scorretto ed ha deciso di non rivelarle chi è e perché la paragona a questo personaggio. In rete, intanto, il pubblico ha iniziato a fare alcune ipotesi. Alcuni hanno ipotizzato che Abelarda sia il soprannome in cui è stata chiamata l’amante di Benito Mussolini mentre altri un personaggio di un fumetto.