Manfredonia, settore giovanile: le gare del weekend

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🐬⚽ SETTORE GIOVANILE | UN FINE SETTIMANA DI GRANDI SFIDE: TUTTI I NOSTRI DELFINI IN CAMPO! ⚪️🔵

Si prospetta un weekend ad altissima intensità emotiva per tutto il vivaio del Manfredonia Calcio 1932. Tra conferme, riscatti e attesi debutti, tutte le nostre formazioni giovanili scenderanno sul rettangolo verde tra sabato e domenica.

I primi ad accendere i riflettori saranno i ragazzi dell’Under 19 Nazionale guidati da mister Salvatore Pollino. Dopo la sfortunata trasferta di Gravina, i delfini tornano a respirare l’aria di casa sul sintetico dello Stadio Comunale “Miramare” per disputare la 3ª giornata del Girone L: l’appuntamento è fissato per domani, sabato 3 ottobre alle ore 15:30, contro la Vibonese. C’è grandissima voglia di riprendere la marcia e conquistare tre punti fondamentali davanti al proprio pubblico.

A seguire, sempre sul manto amico del “Miramare”, toccherà all’Under 17 inaugurare ufficialmente la propria stagione agonistica. Per la prima giornata del Girone E, la truppa biancoceleste affronterà il Sant’Onofrio sabato 3 ottobre alle ore 18:30, in una sfida che promette tanto entusiasmo per il debutto in campionato.

Domenica 4 ottobre il programma proseguirà sin dalle prime ore del mattino. In trasferta, l’Under 15 farà il suo esordio ufficiale nel Girone D scendendo in campo alle ore 9:00 presso il Campo Sportivo “Cianci” di Cerignola per affrontare i padroni di casa dell’Uniti per Cerignola. Quasi in contemporanea, alle ore 9:15, i riflettori del “Miramare” torneranno ad accendersi per il battesimo stagionale dell’Under 14, impegnata tra le mura amiche nella prima giornata contro l’Atletico Apricena.

Un calendario ricchissimo di appuntamenti e di passione per i colori biancocelesti.