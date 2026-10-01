Forbidden fruit, spoiler 1 ottobre 2026: Cansu fa una rivelazione ad Emir Su Cagatay, Ender scopre…

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Va in onda oggi, giovedì 1 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che da quando Sahika è scomparsa Ender ha subito sospettato di Hasan Ali, lui però è stato rapido a cancellare ogni prova.

Yildiz dopo aver mandato Emir e Cansu a cena da soli deciderà di organizzare una cena di famiglia e per l’ennesima volta il momento verrà rovinato dalle tensioni. Il motivo? Feride avrà ancora una volta da ridere, ma stavolta Yildiz non c’entra nulla, sfogherà il suo risentimento nei confronti del Presidente.

Spoiler Forbidden fruit 1 ottobre 2026: Feribe accusa Hasan Ali, Ender fa una scoperta all’obitorio

L’ex moglie di Hasan Ali lo accuserà di avere un amante dopo aver trovato una collana femminile a casa sua con un ciondolo a forma di S. A tutti verrà subito in mente Sahika. Nel frattempo Ender verrà contattata per recarsi all’obitorio dove dovrà riconoscere un corpo che sembra essere della sua ‘socia’.

All’obitorio, però, la Celebi scoprirà che non si tratta della sua ex cognata. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che dopo aver ottenuto dalla moglie ciò che voleva Mert sarà distante nei suoi confronti. L’uomo ha dei piani ma non è ancora chiaro cosa abbia in mente. Intanto Cansu mentre sarà a cena con Emir gli dirà che Cagatay nei confronti di Yildiz potrebbe non essere fedele.