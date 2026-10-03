Attualità Capitanata
Auto investe pastore con il suo gregge: l’incidente sulla Manfredonia-San Giovanni Rotondo
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Auto investe pastore con il suo gregge: l’incidente sulla Manfredonia-San Giovanni Rotondo
Manfredonia-San Giovanni Rotondo. Poco prima delle 9, un auto ha investito sulla SP58, che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo, un pastore con parte del suo gregge che era intento a pascolare in zona.
Gravi le condizioni dell’uomo investito, ferito anche il conducente della vettura.
Sono segnalati rallentamenti.