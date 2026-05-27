Forbidden fruit, spoiler 27 maggio 2026: Devrin fa annoiare Yildiz, lei coinvolge Kerim

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Va in onda oggi, mercoledì 27 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Devrim ha chiesto a Yildiz di uscire, lei ha subito rifiutato ma è evidente che sia rimasta colpita da lui.

Quando ha raccontato l’aneddoto ad Ender lei le ha consigliato di stare alla larga da quell’uomo perché finirà per farla soffrire e le ha organizzato un’uscita con un amico del marito. Lei non voleva accettare ma alla fine si è lasciata convincere.

Spoiler Forbidden fruit 27 maggio 2026: Yildiz mette in mezzo Kerim per interrompere l’uscita con Devrin

Proprio nel locale in cui è andata con Devrin la Yilmaz incontrerà Kerim, all’appuntamento però si annoierà molto perché l’amico di Kaya parlerà solo di sé. Per mettere fine alla loro serata lei deciderà di fare una scenetta con Kerim fingendo che l’uomo sia il suo ex fidanzato.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zehra continuerà ad avere problemi di alcolismo, dopo che è stata scoperta però Lila, Asuman e Yildiz stanno cercando di aiutarla a smettere di bere. Intanto Kaya, Ender e Sahika appariranno stupiti quando scopriranno che Yigit sta lavorando all’Università.