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MANFREDONIA OSPITA IL CAMPIONATO ITALIANO DI FLOATING FISHING 2026

​50 campioni da tutta Italia in gara al Molo di Ponente il 3 e 4 ottobre

​Manfredonia (FG) – La città di Manfredonia si prepara ad ospitare uno degli eventi più prestigiosi della pesca sportiva nazionale.

​Il 3 e 4 ottobre 2026, presso il Porto Commerciale – Molo di Ponente, si disputerà il Campionato Italiano di Floating Fishing – specialità Canna da Riva, organizzato sotto l’egida della FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

​Un evento di caratura nazionale che la Federazione ha voluto assegnare, ancora una volta, alla Provincia di Foggia, a conferma del grande lavoro svolto dal movimento della pesca sportiva di Capitanata.

​Sono attesi circa 50 atleti provenienti da tutta Italia, tra cui numerosi pluricampioni italiani della specialità, accompagnati da commissari tecnici, giudici e familiari.

​La manifestazione sarà organizzata dall’ASD Fovea Fishing Club di Carapelle del Presidente Gigi D’Adduzio, con il coordinamento del Comitato Provinciale FIPSAS di Foggia.

​A supervisionare le due giornate di gara sarà il Responsabile Nazionale FIPSAS della specialità Canna da Riva, Francesco Siano, che ricoprirà anche il ruolo di Giudice di Gara, affiancato dal Responsabile Provinciale di specialità, Raffaele Russolillo.

​Raduno atleti, operazioni preliminari e cerimonia di premiazione finale si svolgeranno presso il Centro Velico Gargano, location d’eccellenza che ospiterà la manifestazione per tutta la sua durata.

​Oltre al valore agonistico, il Campionato rappresenta una importante occasione di promozione turistica e culturale per la città sipontina. Per due giorni, atleti e accompagnatori avranno l’opportunità di scoprire le bellezze di Manfredonia e del Gargano, con un significativo indotto per le strutture ricettive e ristorative del territorio.

​L’organizzazione ringrazia la FIPSAS Nazionale e Provinciale, la Capitaneria di Porto e le Autorità competenti, gli sponsor ufficiali Pianeta Animali, l’Impresa Di Cosola, l’Azienda Fiordelisi e Trabucco, il Centro Velico Gargano per l’ospitalità e tutti gli affiliati.